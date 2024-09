Apple Watch SE, uno smartwatch dedicato agli utenti che vogliono avvicinarsi al mondo Apple, ma non vogliono essere costretti ad investire una cifra troppo elevata, ad esempio per l’acquisto della variante più classica. Da questa esigenza arriva proprio il suddetto device, un prodotto completo in termini di funzioni, ma ovviamente più economico del fratello maggiore.

Il prodotto è stato lanciato verso la fine del 2023, vi parliamo quindi della seconda generazione in commercio, nella sua versione solo GPS, senza avere la possibilità di inserire al suo interno una eSIM, e con diagonale dello schermo di 40 millimetri, maggiormente adatto sia per un pubblico maschile che femminile (molto più versatile, per intenderci). La cassa è in alluminio color argento, il cinturino sport blu tempesta, con la fantastica chiusura che risulta essere decisamente comoda, e della quale non vi stancherete mai (anche se inizialmente potrebbe essere complesso “impararne” l’utilizzo).

Apple Watch SE: lo sconto è da non credere su Amazon

Tutti i prodotti Apple non sono mai propriamente economici, tuttavia Apple Watch SE si avvicina il più possibile alle esigenze e alle richieste dei consumatori, mettendo in campo un risparmio che fa sognare sin da subito. Il suo prezzo consigliato sarebbe di 289 euro, oggi lo potrete fare vostro con uno sconto del 10%, così da spendere solamente 259 euro per il suo acquisto in via definitiva. Compratelo premendo questo link.

Innumerevoli sono le specifiche tecniche di livello che lo possono innalzare verso una qualità generalmente superiore, a partire da tutte le funzioni di monitoraggio classiche, come sonno, distanze percorse, calorie bruciate e passi, passando poi per il rilevamento del battito cardiaco, la percentuale di ossigeno nel sangue, ed anche il rilevamento degli incidenti, così da potersi muovere con tranquillità ovunque.