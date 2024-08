La serie Galaxy Tab S10 rappresenterà la prossima famiglia di tablet top di gamma per Samsung. La nuova generazione farà il proprio debutto molto presto e le nuove indiscrezioni permettono di scoprire alcuni interessanti dettagli a riguardo.

I primi leak sui Galaxy Tab S10 indicavano che Samsung fosse orientata a presentare solo due versioni del tablet invece delle tre solite. Questo orientamento sembra confermato da un recente report trapelato in rete.

I leaker sono entrati in possesso di alcune immagini promozionali dei tablet Samsung in cui vengono mostrati esclusivamente il Galaxy Tab S10+ e S10 Ultra. Considerando questa scelta, la versione standard del tablet potrebbe non vedere la luce.

Samsung sembra intenzionata a presentare solo due versioni per il Galaxy Tab S10 abbandonando le tre varianti lanciate in precedenza

Dal punto di vista estetico, i due tablet condividono molti aspetti con la precedente generazione. Samsung non ha rivoluzionato il design, mantenendo forme, proporzioni e soluzioni tecniche invariate. Per questo motivo, sul Galaxy Tab S10 Ultra è possibile trovare il notch nella stessa posizione del Galaxy Tab S9.

La colorazione mostrata nell’immagine promozionale è rispettivamente Silver per la variante Plus e Graphite per la versione Ultra del tablet Samsung. Tuttavia, non vengono forniti ulteriori dettagli in merito alle tonalità disponibili al lancio.

Dal punto di vista tecnico, i poster non forniscono dettagli ma, grazie ad alcune indiscrezioni emerse precedentemente possiamo ricostruire parte della scheda tecnica. Entrambi i device supporteranno la ricarica rapida a 45W ma il caricabatterie che opera a questa potenza sarà venduto separatamente.

Le prestazioni saranno garantite dal SoC Dimensity 9300+ realizzato MediaTek. Si tratta di una novità assoluta in quanto Samsung ha sempre adottato soluzioni Qualcomm per i propri tablet di fascia alta. Il possibile lancio è previsto ad ottobre quindi non resta che attendere ancora qualche settimana per poter scoprire maggiori dettagli in merito.