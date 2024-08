Una nuova promozione davvero da non perdere vi attende su Amazon, in questi giorni sta toccando i migliori prodotti di casa Samsung, almeno per quanto riguarda l’ultima generazione disponibile, tra cui troviamo ad esempio il Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, un tablet completo in ogni sua parte.

Il dispositivo è caratterizzato da una serie di specifiche tecniche assolutamente in grado di differenziarlo dalla massa degli altri modelli disponibili in commercio. In primis monta un bellissimo display da 14,6 pollici di diagonale, un AMOLED 2X che raggiunge prestazioni di livello decisamente superiore, il tutto affiancato dalla presenza di processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen2, con alle spalle anche 12GB di RAM e 256GB di memoria interna.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra: la folle promozione

Siete alla ricerca del miglior tablet in circolazione? allora siete nel posto giusto, Samsung Galaxy Tab S9 Ultra rappresenta il massimo esponente della serie dell’azienda sudcoreana, anche nel prezzo finale di vendita. Essendo un top assoluto, è chiaro che la spesa risulta essere proporzionata: sono necessari 1429 euro per il suo acquisto, essendo comunque scontato di quasi 100 euro sul listino originario. Per effettuare l’ordine vi potete collegare qui.

La promozione attivata da Samsung nell’ultimo periodo è legata alla possibilità di ricevere gratuitamente un Samsung Galaxy Book4, un notebook del valore commerciale di quasi 700 euro, con consegna garantita da Samsung. Per ottenerlo è necessario registrare il nuovo tablet direttamente su Samsung Members, ed entro un determinato intervallo temporale si avrà la certezza di ricevere al domicilio anche l’altro prodotto.

Da sottolineare che la promozione qui sopra descritta non è offerta da Amazon, per questo motivo non verrà aggiunto il prodotto in fase di acquisto, ma sarà necessario attendere che Samsung sbrighi le relative pratiche.