La recente fuga di informazioni riguardante il System-on-Chip Snapdragon 8 Gen 4 non è l’unica della giornata per i prodotti Qualcomm. Infatti, anche un altro SoC del chipmaker americano è finito sotto i riflettori dei leaker.

Si tratta dello Snapdragon 7s Gen 3 che potrebbe essere presentato in occasione dello Snapdragon Summit 2024 previsto ad ottobre. A pubblicare le informazioni ci ha pensato il noto e sempre affidabile Evan Blass, confermando che si tratta di dettagli quasi del tutto certi.

Con un post su X/Twitter, il leaker ha rivelato molti dettagli importanti sul SoC di nuova generazione grazie a quello che sembra il materiale pubblicitario che Qualcomm utilizzerà al lancio. Seppure non si entrati nei dettagli del processo produttivo, dell’architettura hadware e la suddivisione di CPU e GPU, possiamo scoprire alcune caratteristiche importanti in merito allo Snapdragon 7s Gen 3.

Sono trapelati i primi dettagli sullo Snapdragon 7s Gen 3, il nuovo SoC di Qualcomm potrebbe essere presentato ad ottobre

In particolare, Qualcomm sostiene che le prestazioni della CPU della nuova generazione saranno del 20% superiori a quelle del precedente modello. Se si considera la GPU, invece, l’incremento prestazionale sarà superiore al 40%.

Novità anche per quanto riguarda la gestione dell’Intelligenza Artificiale, con un incremento delle prestazioni del 30% in questo settore così importante negli smartphone moderni. Infine, la nuova piattaforma SoC del chipmaker americano permetterà di ottimizzare i consumi del 12%, favorendo l’aumento dell’autonomia.

Il modem presente sullo Snapdragon 7s Gen 3 sarà il FastConnect di nuova generazione realizzato da Qualcomm che offre la connettività 5G. Il SoC supporterà anche il Bluetooth 5.4 per collegarsi ai dispositivi indossabili e audio in maniera stabile.

Il chipset sarà dotato di un triplo ISP (Image Signal Processor) per gestire al meglio l’elaborazione delle foto e dei video. Inoltre, il sistema potrà contare sulle funzionalità avanzate di IA per gestire le immagini come AI Remosaic al fine di migliorare la qualità e apportare ritocchi sempre più precisi.

Qualcomm ha pensato anche agli appassionati di gaming con la presenza del sistema Adaptive Perf Engine 3.0. Questa tecnologia permetterà di ottimizzare le prestazioni del SoC, migliorando la gestione della GPU al fine di ottenere sempre un frame rate elevato e un’ottima qualità visiva senza incidere troppo sulla batteria.

Il produttore ha introdotto anche il supporto allo Spatial Audio con il supporto alle tecnologie Aqstic Speaker Max e Qualcomm aptX Lossless Audio. Non mancherà la presenza dell’IA generativa che permetterà di migliorare tutte le funzionalità di sistema.

Sebbene al momento non sia disponibile una data ufficiale di debutto, possiamo immaginare che lo Snapdragon 7s Gen 3 sarà presentato in occasione dello Snapdragon Summit 2024 previsto ad ottobre.