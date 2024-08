Fiat Multipla 2025: il ritorno di un’icona in versione crossover

Fiat si prepara a rilanciare uno dei suoi modelli più iconici. Ricordate la famosa Multipla? Ora è pronta a fare ritorno, con uno stile del tutto rinnovato. Questa volta la vettura si trasformerà in una crossover di circa 440 cm di lunghezza, ben diversa da com’era in passato. L’auto avrà anche la stessa piattaforma Smart Car vista sulla Citroën C3 Aircross e la Opel Frontera. Come da tradizione sarà disponibile in versione a cinque o sette posti, dando alla futura clientela una scelta versatile per famiglie e a coloro che sono alla ricerca di tanto spazio. La Fiat Multipla arriverà nelle concessionarie entro fine anno si suppone. Il prezzo si aggira sui 25.000 euro.

Dettagli conosciuti della nuova versione della Fiat Multipla

I primi disegni della nuova Fiat Multipla 2025 mostrano un design che richiama lo stile della recente Grande Panda. La carrozzeria avrà forme squadrate definite, con un frontale verticale caratterizzato da luci a “listelli” luminosi. Nelle versioni elettriche, dietro la scritta Fiat si nasconderà un innovativo sistema di cavo di ricarica avvolgibile. Si tratta di una soluzione pratica che semplifica l’uso quotidiano dell’auto. Anche il lato posteriore avrà un design distintivo. Vedremo fanali a pixel integrati in elementi che riprendono il colore della carrozzeria. L’aspetto della scorsa Multipla è sempre stato oggetto di critiche, ma adesso si avrà un design molto più moderno e raffinato. Inoltre, le protezioni in plastica nera daranno alla vettura un look più avventuroso per percorrere e dominare ogni strada.

La Fiat Multipla 2025 sarà poi proposta con due opzioni principali. La prima è un motore ibrido mild hybrid da 1,2 litri, precisamente un tre cilindri turbo con 136 CV, abbinato a un sistema a 48 volt e cambio automatico. La seconda versione sarà full electric. In tal caso l’auto avrà un motore da 113 CV alimentato da una batteria da 44 kWh. I guidatori possederanno così un’autonomia ideale per la guida urbana e per brevi spostamenti extraurbani. Gli interni saranno ispirati a quelli della Grande Panda. Ci saranno diverse soluzioni intelligenti per ottimizzare lo spazio e migliorare il comfort. La presenza di una terza fila opzionale renderà l’abitacolo ancora più capiente, pronto a ospitare fino a sette passeggeri.