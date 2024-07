Samsung Galaxy Tab S9 Fe può essere considerato come il giusto compromesso per gli utenti che vogliono accedere al mondo e all’ecosistema di Samsung, ma non sono disposti a spendere cifre eccessive.

Il prodotto presenta alcune caratteristiche tecniche e specifiche comunque di ottimo livello, come il display da 10,9 pollici di diagonale, tecnologia TFT LCD, che raggiunge una risoluzione molto elevata, passando per il processore octa-core di buona qualità, che viene completato dalla configurazione con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Samsung Galaxy Tab S9 FE: ecco l’occasione da non perdere

Samsung Galaxy Tab S9 FE non ha un prezzo particolarmente elevato, tutt’altro, infatti il suo listino rientra perfettamente nella fascia media della telefonia, essendo in commercio a circa 549 euro. Per riuscire a risparmiare un pochino è necessario fare affidamento sulla promozione di Amazon, che prevede la riduzione del 39%, così da arrivare a poter spendere solamente 337,50 euro, sempre con la solita garanzia di 24 mesi. Aprite subito questo link per l’acquisto.

Il modello presenta una batteria da 8000mAh, con supporto alla ricarica rapida, un quantitativo che a prima vista potrebbe sembrare poco, ma che a tutti gli effetti è più che sufficiente per soddisfare il fabbisogno energetico di qualche giorno di utilizzo. La certificazione IP68 rende il tablet completamente impermeabile, potete quindi pensare di utilizzarlo anche a bordo piscina, senza temere che si possa rovinare, anche nel caso in cui dovesse cadere irrimediabilmente nell’acqua.

La spedizione viene gestita da Amazon, con consegna prevista in pochissimi giorni, ricordando comunque essere presente sistema operativo Android 13, con la personalizzazione software One UI, ritenuta dalla moltitudine una delle migliori interfacce attualmente in circolazione, proprio in termini di personalizzazione e possibilità di modifiche da parte del consumatore finale.