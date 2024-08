WhatsApp: la nuova difesa contro lo spam, username e PIN

A breve WhatsApp introdurrà nuovi sistemi di sicurezza per migliorare ulteriormente la privacy degli utenti

WhatsApp lavora costantemente per rendere la sua applicazione una delle più sicure per la privacy degli utenti.

D’altronde, l’app di Meta, conserva la maggior parte dei segreti, delle opinioni, delle password e di molto altro di circa 2 miliardi di utenti, che sono il numero di utenti attivi mensili che la piattaforma ha in tutto il mondo.

Siccome WhatsApp è una piattaforma di messaggistica istantanea, durante il giorno vengono scambiati circa 1 miliardo di messaggi con informazioni molto personali. Se ne conviene che la privacy e la sicurezza di questa piattaforma devono essere certamente tutelate.

La sicurezza sulla piattaforma è data dalla crittografia end-to-end, una tecnologia che impedisce a terze persone di riuscire a decodificare i messaggi che vengono inviati in una specifica chat. Questo permette a ciascun utente di proteggere i propri messaggi da occhi indiscreti.

Recentemente l’app verde sta lavorando a delle integrazioni proprio per rendere l’applicazione ancora più sicura per tutti gli utenti.

WhatsApp: privacy e sicurezza al centro dei nuovi aggiornamenti

WhatsApp intende migliorare ulteriormente la privacy degli utenti e ha intenzione di farlo tramite l’introduzione di due nuovi aggiornamenti.

Per quanto riguarda la prima novità, si tratta di una funzione che non è del tutto sconosciuta al mondo delle piattaforme per la messaggistica istantanea, poiché è una funzione già presente su Telegram.

La funzione in questione è quella di utilizzare gli username sulla piattaforma. Questo aumenta di gran lunga la privacy degli utenti, poiché non sarà più necessario fornire il numero di telefono privato su WhatsApp, ma soltanto username scelto per poter tranquillamente messaggiare con chiunque.

La seconda novità è sempre legata alla precedente, poiché WhatsApp starebbe pensando di integrare un PIN all’username, in modo che i nuovi contatti possano inviare un messaggio agli utenti soltanto digitando questo codice.

Queste nuove funzioni arriveranno probabilmente nei prossimi mesi su tutti i dispositivi che hanno scaricato WhatsApp.