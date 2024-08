Google interviene continuamente per mantenere i propri dispositivi aggiornati. Un impegno costante che dimostra l’attenzione dell’azienda di Mountain View verso tutti i suoi utenti. A tal proposito, è stato confermato che la patch di sicurezza per i Pixel Watch e Pixel Watch 2 di Google è in fase di distribuzione su suddetti dispositivi. Non è una novità che ci siano nuovi patch di sicurezza, Google interviene spesso in tal senso per correggere piccoli intoppi.

Al momento però non è stato ancora rivelato molto sulla natura dell’aggiornamento. A tal proposito, infatti, non viene specificato quali vulnerabilità verranno corrette con la patch in arrivo. Come spesso accade, per conoscere maggiori dettagli, sarà necessario attendere. Nello specifico, Google pubblicherà il suo bollettino di sicurezza. Quest’ultimo dovrebbe essere rilasciato tra non molto, fornendo informazioni utili sugli interventi in atto con la diffusione della nuova patch.

Nuova patch di sicurezza per i Pixel Watch

Gli utenti interessati potranno scaricare l’ultimo aggiornamento disponibile recandosi nelle Impostazioni. Qui dovranno selezionare la voce “Sistema” e poi “Aggiornamenti di sistema”. Se dopo tale processo appare la scritta “Il tuo orologio è aggiornato”, allora sarà possibile forzare la ricerca di nuove release toccando per più volte la schermata.

Al momento, anche se si sta diffondendo la nuova patch di agosto, sui Pixel Watch risultano presenti ancora gli aggiornamenti di sistema di luglio 2024. Il numero della build però risulta essere diverso. Considerando tali dettagli, sembra che l’azienda abbia dimenticato di cambiare il mese della patch di sicurezza che sta per arrivare sugli smartwatch.

Ciò non deve preoccupare. L’errore riguarda solo la denominazione. Dunque, il contenuto è quello aggiornato e apporta i cambiamenti previsti. Come anticipato, al momento non è noto quali saranno gli interventi effettivi. Google non ha specificato nulla a riguardo. Per conoscere maggiori dettagli sarà necessario attendere il rilascio del bollettino relativo alla sicurezza.