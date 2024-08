CoopVoce: la migliore offerta ha 200 GIGA in 4G, costa solo 9 EURO

CoopVoce è sicuramente un provider virtuale molto seguito dagli utenti per via delle sue offerte molto convenienti. Nessuno infatti si è mai ritrovato ad avere brutte sorprese o a vedere il costo della sua offerta scelta lievitare improvvisamente. CoopVoce ha sempre prediletto le offerte che avessero un costo mensile molto basso e soprattutto tanti contenuti da offrire. Quello che lascia spiazzati gli utenti in positivo è anche la durata nel tempo: quando si sceglie un’offerta del provider mobile di Coop, questa non cambia mai prezzo.

Proprio per questi motivi infatti il gestore virtuale è stato uno dei più apprezzati nel corso del tempo, rendendo la vita difficile a chiunque. Al momento sul sito ufficiale è disponibile un’offerta che offre il massimo per una cifra che va sotto i 10 € mensili.

CoopVoce garantisce la migliore offerta al pubblico, ci sono 200 giga in 4G per soli 9 euro al mese

È ormai una ricorrenza il fatto che CoopVoce lanci sul suo sito ufficiale delle offerte clamorose per quanto riguarda la telefonia mobile. Diverse persone si sono ritrovate infatti a fare un giro sul portale dell’azienda scoprendo di aver trovato la loro migliore offerta di sempre. Più volte si sono susseguite delle soluzioni diverse tra loro ma con lo stesso scopo: consentire al pubblico di risparmiare ed avere tutto allo stesso tempo. Anche questa volta andrà così, anche se è rimasto molto poco tempo per beneficiare dell’opportunità.

Questa soluzione garantisce innanzitutto lo stesso prezzo per sempre e anche la possibilità di ricaricarsi automaticamente solo facendo la spesa presso i punti Coop. La EVO 200 consente tutti i mesi di avere a disposizione minuti senza limiti verso tutte le numerazioni mobili e fisse ma anche 1000 messaggi verso tutti. Ci sono per navigare sul web 200 giga in connessione 4G, il tutto per un prezzo mensile che equivale alla somma di 9,90 € per sempre.