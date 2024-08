Con l’avvicinarsi del 13 agosto, crescono le aspettative riguardo i nuovi dispositivi Google. Nello specifico, sono molte le indiscrezioni che riguardano il nuovo smartwatch dell’azienda di Mountain View. Si tratta del nuovo Pixel Watch 3 un dispositivo che sta attirando l’attenzione di molti.

Sono diverse le indiscrezioni emerse sul nuovo dispositivo. Di recente, erano trapelate una serie di immagini che ritraevano il nuovo dispositivo. Ora, Android Headlines ha diffuso anche un video in spagnolo che mostra le due versioni, una da 41mm e l’altra da 45, del nuovo smartwatch Pixel. Scopriamo i principali dettagli emersi.

Cosa sappiamo sul nuovo Pixel Watch 3

Il design dello smartwatch, secondo quanto emerso, dovrebbe restare invariato se confrontato al suo predecessore. Il Pixel Watch 3 avrà la stessa forma ed anche la stessa posizione per la corona rispetto al modello precedente. Ci sono però alcune differenze. La prima, riguarda l’estetica. Lo spessore delle cornici che circondano il display dovrebbe essere diminuito rispetto a prima, almeno secondo i rumor diffusi.

Il video si sofferma sulle novità in arrivo riguardo al software che si occupa delle funzioni fitness. Secondo quanto viene mostrato, lo smartwatch Pixel fornirà dei consigli in tempo reale durante l’attività fisica. Inoltre, verrà presentata una nuova funzione “Cardio Load”. Grazie a “Morning Brief” sarà possibile ricevere un resoconto completo della giornata che permetterà agli utenti di prepararsi al meglio.

Riguardo al citato display, il Pixel Watch 3 presenterà una luminosità aumentata rispetto ai modelli precedenti. I leak diffusi online fanno riferimento anche alla batteria del dispositivo. Secondo alcune voci si parla di 24 ore di utilizzo, che arrivano a 36 se si utilizza lo smartwatch in modalità risparmio energetico. Inoltre, la velocità di ricarica aumenta del +20% in confronto al Watch 2 (41mm).

Ciò è quanto emerso fino ad ora. Per il momento non ci sono aggiunte ulteriori. Bisognerà attendere per scoprire quali altri dettagli accompagneranno il lancio del nuovo Pixel Watch 3.