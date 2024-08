Logitech G309 LIGHTSPEED è il mouse da gaming di fascia premium

Logitech G ha presentato il nuovissimo mouse da gaming Wireless G309 LIGHTSPEED dotato delle più recenti tecnologie per i gamer

Logitech G ha svelato al mondo il nuovissimo mouse da gaming Wireless G309 LIGHTSPEED. Pensato per i giocatori più esigenti, questa periferica di puntamento è realizzato per collocarsi nella fascia premium del mercato.

Infatti, il mouse integra le più recenti soluzioni in termini di hardware per garantire sempre la massima performance e la facilità di utilizzo. Grazie alla doppia connettività wireless, i giocatori potranno utilizzare il G309 LIGHTSPEED senza fili, potendo contare sulla massima reattività.

Logitech G ha anche integrato un sistema di tracking all’avanguardia che rende ogni movimento preciso. Questa scelta permette di garantire ai gamer una reattività senza precedenti e una precisione infallibile. Il tempo di risposta ridotto, inoltre, tende a ridurre al minimo ogni possibile latenza al fine di rendere il mouse una diretta estensione della mano.

Il sensore scelto dal produttore è il rivoluzionario HERO 25K che unisce precisione ed efficienza. È possibile raggiungere una precisione di 400 IPS e una sensibilità fino a 25.600 DPI. L’autonomia massima è di oltre 600 ore di utilizzo con una singola batteria e il collegamento Bluetooth.

Una scelta particolarmente interessate riguarda la compatibilità del mouse da gaming G309 con la tecnologia POWERPLAY. Gli utenti che acquisteranno il sistema di ricarica wireless Logitech G PowerPlay potranno alimentare il mouse senza la batteria AA da riporre all’interno. Questo permetterà di risparmiare peso e rendere i movimenti ancora più rapidi.

Come dichiarato da Ujesh Desai, vicepresidente e direttore generale di Logitech Gaming: “Per anni ci siamo impegnati a far evolvere la nostra tecnologia LIGHTSPEED in modo che tutti, dai professionisti dell’esports ai nuovi giocatori, possano godere di un gameplay wireless“. Il Direttore Generale ha continuato affermando con orgoglio che la tecnologia LIGHTSPEED e i sensori HERO hanno permesso dei progressi incredibili nel settore del gamig.

Disponibile nella colorazione nera e bianca, il mouse da gaming wireless Logitech G309 LIGHTSPEED è disponibile sul sito ufficiale al prezzo di 89,99 euro.