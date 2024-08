OpenAI ha recentemente introdotto una modalità vocale avanzata per ChatGPT, attualmente disponibile solo per un gruppo ristretto di tester, come già anticipato nei giorni scorsi. Questa novità, una volta rilasciata in via ufficiale, sarà inizialmente riservata agli abbonati a ChatGPT Plus, segnando un passo importante nell’evoluzione delle interazioni tra utenti e intelligenza artificiale.

La nuova funzionalità vocale di ChatGPT

L’obiettivo principale di questa funzionalità è rivoluzionare il modo in cui comunichiamo con ChatGPT. Secondo OpenAI, la nuova modalità vocale dovrebbe garantire una comprensione quasi umana, capace di simulare emozioni e interpretare segnali non verbali. In questo modo, le interazioni tra uomo e IA si avvicinano sempre di più a una conversazione naturale, offrendo un’esperienza di utilizzo più coinvolgente.

Già ora, alcuni utenti fortunati stanno condividendo le loro esperienze online, rivelando le straordinarie capacità della nuova modalità. Un video, ad esempio, mostra ChatGPT mentre imita vari accenti statunitensi, evidenziando la sua notevole abilità linguistica. Altri filmati documentano come l’assistente AI fornisca suggerimenti di pronuncia in francese, permettendo così agli utenti di interagire in modo più fluido e naturale, selezionando l’accento o la lingua desiderata e ricevendo correzioni immediate.

Ma non è tutto: ci sono anche dimostrazioni in cui ChatGPT canta, imita accenti e narra storie complesse, integrando suoni ambientali e rumori di sottofondo. Un esempio curioso è quando viene chiesto di comportarsi come un pilota di linea durante la lettura di un messaggio ai passeggeri, mostrando così una versatilità senza precedenti.

Le incredibili potenzialità dell’IA

Questa innovazione potrebbe avere un impatto significativo in diversi settori, dall’apprendimento delle lingue all’assistenza virtuale, creando nuove opportunità per una comunicazione più efficace tra uomo e macchina. Nonostante OpenAI non abbia ancora annunciato una data per la disponibilità pubblica della modalità vocale, le prime dimostrazioni stanno già generando grande entusiasmo e aspettative nel panorama tecnologico. Nel frattempo, gli utenti possono divertirsi con i video, tra cui uno particolarmente divertente in cui ChatGPT canta “Happy Birthday” in stile blues, dimostrando anche un’ottima intonazione!