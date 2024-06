Il team di Logitech G ha presentato la nuova tastiera da gaming Wireless G515 LIGHTSPEED TKL. Questo accessorio è pensato per offrire agli utenti un design moderno senza rinunciare alle performance, grazie all’utilizzo di tutte le più recenti tecnologie sviluppate dal produttore.

Dal punto di vista della digitazione, Logitech G ha voluto utilizzare il cosiddetto low-profile, scelta per mantenere una piacevole esperienza di digitazione in tutti i contesti di utilizzo. Il design sottile e gli switch low-profile permettono di garantire il comfort agli utenti.

L’altezza della tastiera è di appena 22 mm, rendendo superfluo l’utilizzo di un poggiapolsi. Inoltre, gli switch hanno un punto di attivazione di 1,3 mm e una corsa totale di 3,2 mm, rendendo più veloce la digitazione.

Logitech G ha svelato la nuovissima tastiera G515, una soluzione da gaming e da lavoro compatta, di design ed estremamente sottile

In questo modo, la tastiera G515 risulta adatta sia ai gamer più esperti ma anche a tutti coloro che cercano una tastiera minimale per la produttività. Infatti, lo strato di foam fonoassorbente la rende molto silenziosa. Da segnalare anche la presenza di switch pre-lubrificati e stabilizzatori integrati per rendere ogni tasto preciso e veloce.

Come dichiarato da Arnaud Perret-Gentil, Head of PC Gaming: “Con l’iconica G915, Logitech G ha realizzato una tastiera low-profile unica nel suo genere, rinomata per l’eccezionale qualità, le prestazioni di alto livello e design di qualità superiore. Con la G515 abbiamo spinto i confini ancora più in là“.

Il dirigente ha poi proseguito affermando che:“Con la G515 abbiamo mantenuto il design elegante che contraddistingue la serie includendo anche le nostre più recenti innovazioni tecnologiche, come LIGHTSPEED, LIGHTSYNC e KEYCONTROL, per offrire agli utenti un’esperienza di gioco avanzata e ad alte prestazioni”.

Il team di Logitech G ha integrato la tecnologia KEYCONTROL per personalizzare ogni tasto e creare il proprio setup ideale. Ogni tasto può essere configurato con fino a 15 azioni diverse, richiamabili tramite macro dedicate.

La tecnologia LIGHTSPEED 2:1 permette di collegare il mouse tramite il dongle G515 e liberare una porta USB sul proprio device. Inoltre è possibile configurare il colore dei tasti con RGB LIGHTSYNC e scegliere tra oltre 16,8 milioni di combinazioni. Infine, ogni ricarica permette di raggiungere oltre 36 ore di gioco ininterrotto.

Il debutto della Tastiera da gaming Wireless G515 LIGHTSPEED TKL è previsto a partire dal 9 luglio sul sito ufficiale del produttore. Le colorazioni disponibili saranno nero e bianco e il prezzo di lancio è fissato per 109,99 euro per la versione cablata e 149,99 per la variante wireless.