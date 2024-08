Se siete interessati ad un cambio di gestore, potrebbe interessarvi la nuova iniziativa Iliad. L’operatore ha, infatti, deciso di rilanciare una sua popolare offerta. Si tratta di Flash 200, ideale per chi necessita di un ampio quantitativo di dati. La promozione comprende ben 200GB per navigare online su reti 4G, 4G+ e 5G. Inoltre, sono compresi minuti e SMS illimitati. Il tutto a 9,99euro al mese.

Inoltre, l’operatore garantisce che non ci saranno aumenti futuri. Una prospettiva allettante per molti considerando i continui aumenti che interessano il settore. Sono disponibili anche 11GB in roaming Europa. L’offerta è disponibile sia per i nuovi clienti sia per chi è già cliente Iliad, e può essere attivata fino al 12 settembre 2024 alle ore 17:00. Per attivare Flash 200 è previsto un costo di attivazione di 9,99 euro.

Iliad ripropone agli utenti la sua Flash 200 con ulteriori vantaggi

Ma non è tutto. Chi decide di sottoscrivere l’offerta mobile può anche accedere a una promozione vantaggiosa per la fibra ottica di Iliad. Quest’ultima include un router Wi-Fi 7. Gli attuali clienti mobile di Iliad con offerte da 9,99 o 11,99 euro possono attivare l’offerta fibra a 21,99euro al mese anziché 25,99. Il tutto con il prezzo iniziale bloccato per sempre.

Iliad è il primo operatore a offrire una connessione fibra con modem Wi-Fi 7 incluso. Ciò permette agli utenti di accedere a velocità di download e upload superiori. La fibra di Iliad è completamente FTTH (Fiber-to-the-Home). Inoltre, è stata riconosciuta da nPerf come la più veloce d’Italia nel 2023. E non è tutto. È disponibile la possibilità di migliorare ulteriormente la copertura Wi-Fi nella loro casa con l’extender Wi-Fi 7 di Iliad. È possibile attivare il servizio con soli 1,99 euro mensili.

L’offerta comprende una connessione 100% fibra ottica ad alta velocità. Sono comprese chiamate illimitate verso fissi e mobili in Italia e verso numeri fissi in oltre 60Paesi. Il costo per l’installazione è pari 39,99euro. Il router, invece, è disponibile gratuitamente in comodato d’uso. Inoltre, la segreteria telefonica è inclusa. Gli utenti possono gestire facilmente il proprio abbonamento tramite l’app Iliad Connect, il tutto senza alcun vincolo contrattuale e senza variazioni di prezzo.