Samsung aumenterà la memoria RAM del Galaxy S25 Ultra

Il Samsung Galaxy S25 Ultra potrebbe ricevere un importante quanto inatteso aggiornamento hardware. Il produttore coreano sembra intenzionato a portare l’ammontare massimo di memoria RAM presente sul dispositivo a ben 16 GB.

Se si considera che il Galaxy S24 Ultra attualmente in commercio presenta 12GB di RAM, l’aumento di 4 GB rappresenta un incremento notevole. Il vantaggio principale per gli utenti riguarda la possibilità di gestire in maniera migliore il multitasking, potendo lasciare aperte più applicazioni in background.

Il passaggio da 12 a 16 GB di RAM, inoltre, permetterà di migliorare l’usabilità del device considerando che il sistema potrà contare su maggiori risorse a disposizione. Ne consegue che i caricamenti saranno più veloci, così come l’accesso alle app e alle funzionalità. Gli analisti stimano che la maggiore disponibilità di memoria RAM avrà anche benefici positivi sulle funzionalità di Intelligenza Artificiale.

Samsung sembra intenzionata a rendere il Galaxy S25 Ultra nettamente migliore del modello precedente, per questo ci aspettiamo novità hardware importanti

Il motivo di questo incremento è da ricercare nel progresso tecnico che contraddistingue ogni nuovo device Samsung. Tuttavia, sembrano anche esserci motivazioni di marketing che hanno spinto il produttore coreano ad effettuare l’upgrade.

I futuri smartphone della famiglia Pixel 9 avranno delle varianti caratterizzate da 16 GB di RAM. Presentare uno smartphone top di gamma con un quantitativo inferiore potrebbe influenzare la scelta dei consumatori e, danneggiare le vendite del flagship.

Stando alle ultime indiscrezioni disponibili, il Galaxy S25 Ultra sarà caratterizzato anche da un comparto fotografico di altissimo livello. Il sensore principale da 200 MP sarà affiancato da un’ottica ultrawide da 50 MP, da un teleobiettivo da 50 MP e da un super teleobiettivo da 50 MP dotato di zoom ottico 5x.

Passando alla batteria, il prossimo flagship Samsung avrà una capacità da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 45 W. Il debutto è atteso a gennaio del prossimo anno con Android 15 come sistema operativo e l’interfaccia proprietaria One UI 7.