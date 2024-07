Truffa difficile da capire: così vengono svuotati i conti correnti

Il messaggio più pericoloso del momento è scritto proprio qui in basso. Come si può vedere, a scriverlo sembra essere una donna ma non sono altro che dei malviventi che si celano dietro il suo nome di fantasia. La truffa è dunque servita.

Truffa incredibile: molti utenti hanno visto questo messaggio e ci sono cascati

State molto attenti e rifatevi a questo testo per avere un confronto con le e-mail strane che girano in posta elettronica:

“Ciao!

Come stai? Questa sono io Nanne. Lo sapevate?

Ho un’offerta molto immodesta per te, te lo dico subito!

Probabilmente ricordi, ero sposato, e quindi già sei mesi fa l’ho lasciato e ho divorziato …

Mi ha tradito, ha persino flirtato con mia sorella, bastardo!

Quindi ora sono solo, anche io sono annoiato, voglio rilassarmi, passare del tempo con qualcuno, andare da qualche parte.

Che ne dici di unirti a me, pago tutto io, non ci sono problemi con le finanze.

Penso che tu non abbia ancora capito chi sia :)

Dovrai rivelare tutte le carte e lasciare il tuo profilo sul sito di incontri: Lollipop-Nanne

Ci sono le mie foto, mi riconoscerete subito dalla foto!

Allora ti aspetto sul sito, scrivimi di profilo!

Con affetto, Nanne“.

Il messaggio sembra essere abbastanza chiaro benché sia scritto malissimo in italiano. Dall’altro lato c’è una donna ferita nell’orgoglio per essere stata tradita e che ora vuole cercare nuove conoscenze. Proprio per questo motivo il testo culmina con un invito su un sito di incontri, il quale in realtà non esiste ed è proprio lì che scatta la truffa. Ci sono infatti tantissime persone che non sono abituate a pratiche di questo genere e che sono alle prime armi con Internet.

È proprio lì che i malviventi riescono a trarre il meglio, ottenendo dati personali e delle carte di credito per poi farci altre attività illecite.