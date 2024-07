Recentemente, Samsung ha annunciato che il servizio Galaxy AI sarà gratuito fino al 2025. Non sono però stati rilasciati dettagli su cosa accadrà successivamente. Alcune informazioni interessanti sono state rivelate da Ice Universe. Quest’ultimo ha anticipato l’introduzione di una funzionalità innovativa. In un post pubblicato sul proprio account X, il leaker ha svelato che Samsung potrebbe presto estendere la funzionalità Live Translate anche su WhatsApp. Oltre che su altre applicazioni di terze parti come Google Meet e WeChat.

Galaxy AI integrata su WhatsApp e non solo

Samsung aveva già accennato a tale possibilità durante il keynote di presentazione della gamma S24. Durante quest’ultimo aveva annunciato l’estensione di Live Translate a diverse app di terze parti. Come noto, la funziona utilizza l’intelligenza artificiale per tradurre in tempo reale le conversazioni telefoniche, rendendo più semplice la comunicazione tra persone di lingue diverse. Con l’aggiornamento One UI 6.1, Samsung ha esteso questa funzionalità a vari dispositivi della propria gamma. Ciò suggerisce che il passo successivo sarebbe stato l’integrazione del sistema di traduzione anche su applicazioni non sviluppate direttamente dall’azienda.

Per gli utenti di WhatsApp, che si contano a miliardi in tutto il mondo, l’integrazione di Live Translate rappresenterebbe un notevole vantaggio. La funzionalità di Galaxy AI è infatti progettata per facilitare la comunicazione. Agisce abbattendo le barriere linguistiche e permette interazioni più fluide e immediate tra persone di diverse nazionalità.

Come funziona? Sarà possibile partecipare, ad esempio, a una videoconferenza su Google Meet o di chattare con amici su WeChat. Il tutto contando su traduzioni istantanee e accurate delle vostre conversazioni. Ciò potrebbe trasformare radicalmente il modo in cui utilizziamo queste piattaforme, rendendole ancora più utili e accessibili a livello globale.

L’annuncio di Samsung e le anticipazioni di Ice Universe stanno già suscitando grande interesse tra gli utenti e gli appassionati. La prospettiva di poter comunicare senza barriere linguistiche, grazie all’intelligenza artificiale, apre scenari affascinanti per il futuro delle comunicazioni digitali.