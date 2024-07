Questa estate è ricca di novità interessanti e anche di super offerte di rete mobile. Tra i vari operatori telefonici presenti in Italia, questa volta parliamo di WindTre. Il noto operatore telefonico italiano WindTre, infatti, vanta al momento un catalogo davvero sorprendente con offerte di tipo operator attack che lasciano senza parole. Andiamo a vedere qui di seguito le offerte più super del momento dell’operatore telefonico WindTre.

WindTre, estate al top con queste offerte di rete mobile sensazionali

In questi ultimi giorni d’estate il noto operatore telefonico italiano WindTre sta proponendo sul proprio sito l’attivazione di numerose offerte di rete mobile. Come già accennato in apertura, si tratta maggiormente di offerte di tipo operator attack, ovvero rivolte a tutti i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici.

Una di queste offerte mobile è quella denominata WindTre 75 Giga. Quest’ultima, come suggerisce il nome, include ogni mese fino a 75 GB di traffico dati per navigare e anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. L’operatore sta inoltre proponendo gratuitamente il costo della scheda sim e il costo della spedizione. Si tratta di un’offerta rivolta però a tutti i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero dai seguenti operatori telefonici:

ILIAD, FASTWEB, COOP VOCE, POSTEMOBILE, LYCAMOBILE, CM Link, Daily Telecom, DIGI MOBIL, ENEGAN, FEDER MOBILE, GreenICN, Intermatica, ITALIA POWER, NOITEL, NV mobile New, OPTIMA, OVUNQUE, PLINK, RABONA, SPUSU, TELMEKOM, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WINGS Mobile, WITHU, Elimobile, NT mobile, PLINTRON.

Il costo di questa offerta è di appena 7,99 euro al mese senza vincoli. Ricordiamo che sul sito ufficiale dell’operatore sono disponibili altrettante offerte di rilievo, come WindTre Giga Illimitati 5G e WindTre 150 Giga. La prima di queste include ogni mese addirittura giga senza limiti per navigare sempre con connettività 5G, mentre la seconda arriva ad includere fino a 150 GB.