Nelle ultime ore sono emerse nuove indiscrezioni riguardanti la One UI 7, la prossima versione dell’interfaccia di Samsung. Le informazioni, rivelate dal leaker Chun Bhai su Twitter, indicano che Samsung stia traendo ispirazione da iOS, introducendo elementi simili alla Dynamic Island di Apple. Tuttavia, al momento non ci sono dettagli grafici su questa specifica funzione.

Il nuovo design grafico di One UI 7

Uno degli aggiornamenti più interessanti riguarda il nuovo icon pack di Samsung. Le prime immagini mostrano le icone di galleria, fotocamera e meteo, con un design che ricorda molto sia Google Foto che l’app predefinita di iOS. La galleria e il meteo, in particolare, sembrano ispirarsi direttamente al design di Apple, mentre l’icona della fotocamera presenta solo lievi differenze.

Per quanto riguarda l’interfaccia della fotocamera, Samsung si concentra sull’ottimizzazione per l’uso a una mano, con tutti i controlli organizzati nella parte inferiore dello schermo. Le modalità di scatto, le scorciatoie per lo zoom e le opzioni di scatto saranno facilmente accessibili. Gli utenti avranno la possibilità di personalizzare queste scorciatoie in base alle proprie preferenze.

Un’altra novità interessante è la modalità di visualizzazione della Home. Samsung offrirà la possibilità di scegliere se visualizzare le etichette per icone e widget. Attualmente, solo le icone mostrano le etichette, mentre i widget no. Questa opzione ricorda molto iOS, dove anche i widget mostrano le etichette, mentre su Android ciò accade raramente.

La One UI 7 introdurrà anche un pannello rapido diviso in due sezioni: una per le impostazioni e i toggle rapidi, e una per le notifiche. Sarà possibile passare da una sezione all’altra con uno swipe laterale. Inoltre, il design generale degli elementi grafici sarà più arrotondato, sia per le notifiche che per i riquadri del menu delle impostazioni.

Una delle funzioni più attese, ispirata alla Dynamic Island di iOS, sarà implementata in modo diverso su One UI 7. Invece di circondare l’area della fotocamera, ci sarà un’icona ellittica nella barra di stato che, toccata, si espanderà in un widget con i controlli rapidi per varie attività, come cronometro e registratore.

Le novità di Samsung non finiscono mai

Infine, Samsung permetterà agli utenti di ricevere notifiche per trasferire le videochiamate tra i propri dispositivi nelle vicinanze. Questa funzione consentirà di spostare facilmente le videochiamate da uno smartphone a un tablet o a un televisore Samsung, purché siano collegati allo stesso account.