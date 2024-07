Samsung lavora costantemente sulla propria interfaccia proprietaria per offrire un’esperienza utente sempre fluida e convincente su ogni dispositivo. Ogni miglioria è studiata per offrire un incremento di prestazioni o usabilità al fine di rendere i propri device completi.

Da tempo si rincorrono indiscrezioni che vedono Samsung al lavoro sulla One UI 7 ma, questa volta, sembra che le voci siano fondate. Stando a quanto svelato dal noto Ice Universe su X/Twitter, il produttore coreano sarebbe ormai vicino al suo rilascio ufficiale.

Il programma di beta test ufficiale della One UI 7 potrebbe iniziare già questo mese. Se i lavori di ottimizzazione dovessero proseguire come pianificato e non avere intoppi, il leaker indica che la nuova interfaccia proprietaria dovrebbe arrivare tra luglio e agosto.

Samsung potrebbe anticipare il debutto della versione beta di One UI 7 e renderla disponibile già da ora agli utenti su alcuni device selezionati

Questo significa che i device selezionati, tra cui i Galaxy S24, potranno essere aggiornati alla prima versione beta per testare alcune novità. Ci aspettiamo che Samsung integrerà tutte le funzionalità avanzate in arrivo con Android 15 ma svilupperà ulteriormente le feature proprietarie. Tra questa spicca Galaxy AI, il complesso sistema di app e funzionalità basato sull’Intelligenza Artificiale che supporta l’utente nell’utilizzo quotidiano dei device.

Sebbene ci sia ancora il più stretto riservo su cosa aspettarsi da One UI 7, sono trapelate alcuni cambiamenti. Sembra che Samsung possa prendere ispirazione da iOS di Apple e introdurre modifiche al pannello delle notifiche e alle impostazioni rapide.

Inoltre, potrebbero arrivare anche una serie di impostazioni rapide direttamente nella schermata di blocco per velocizzare l’utilizzo ed evitare di attivare ogni volta il device. Infine, ci aspettiamo anche dei cambiamenti alle icone di sistema per rendere lo stile generale dei dispositivi più moderno e in linea con l’ecosistema di Samsung.

La versione beta permetterà al colosso coreano di testare a fondo la One UI 7 e arrivare preparata all’evento annuale SDC in cui Samsung svela le novità attese per l’anno successivo. L’appuntamento si tiene solitamente ad ottobre, un tempo più che congruo per apportare tutte le eventuali correzioni necessarie all’interfaccia proprietaria.