Negli ultimi giorni, alcune indiscrezioni hanno suggerito che la nuova interfaccia di Samsung, One UI 7, introdurrà modifiche sostanziali per i suoi smartphone. La società sudcoreana sta rinnovando completamente l’aspetto e le funzionalità del suo sistema operativo. Un recente rumor indica infatti che essa avrebbe preso ampiamente spunto da iOS 18 di Apple, per la sua progettazione.

Secondo quanto rivelato dal leaker Chun Bai su X, il redesign visivo del nuovo aggiornamento di Samsung farà sì che il sistema operativo dei futuri smartphone assomigli molto all’estetica già utilizzata da Apple per i suoi iPhone con iOS18. iOS 18, in uscita a settembre, apporterà numerose funzioni di personalizzazione grafica. Tra cui una revisione del Centro di Controllo, delle notifiche e dell’ordinamento delle app nella schermata Home.

Samsung: nuove funzionalità per un’esperienza utente migliorata

A tal proposito, Samsung sembra abbia rinnovato completamente le icone. Queste ultime infatti saranno più tondeggianti e presenteranno un leggero effetto tridimensionale. Proprio simile a quello di macOS e visionOS. Gli utenti potranno anche personalizzare le azioni rapide accessibili con un tocco direttamente dalla schermata di blocco. Altra funzionalità che sarà introdotta anche su iPhone.

Un’altra innovazione riguarda l’ introduzione di una sorta di “Centro di Controllo” sugli smartphone. Quello di iOS 18 sarà completamente personalizzabile dagli utenti, e lo stesso varrà per quello di Samsung. Quest’ultimo sarà disponibile scorrendo verso il basso dalla metà destra dello schermo del cellulare. Mentre uno scorrimento dal centro o da sinistra richiamerà la tendina delle notifiche. Cosa che avviene già su molti dispositivi Android. In più, si prevede una semplificazione dell’app Fotocamera. Sono infatti previsti alcuni miglioramenti nei menu per renderli più user-friendly. In particolare, quasi tutti i controlli saranno spostati nella parte inferiore dell’interfaccia utente. Così da renderli più facilmente accessibili anche utilizzando lo smartphone con una mano sola.

Insomma, tali modifiche modernizzeranno l’aspetto dei dispositivi Samsung. Ma consentono anche un utilizzo più fluido e personalizzato. Mettendo gli utenti sempre al centro dell’innovazione tecnologica.