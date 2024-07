Il prossimo 26 luglio è prevista la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 e Samsung è uno dei principali sponsor di questa edizione. Il gigante coreano ha tenuto il proprio Galaxy Unpacked proprio nella capitale francese in vista di questo importante impegno.

Durante l’evento, il brand ha presentato al mondo i nuovi smartphone pieghevoli Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6. Tuttavia, al fianco di questo foldable, Samsung ha lanciato anche una versione molto particolare del proprio device con form factor a conchiglia.

Il Galaxy Z Flip6 Olympic Edition nasce per celebrare i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024 e tutti gli atleti impegnati in questa sfida. Dal punto di vista tecnico, non ci sono differenze sostanziali, ma c’è una particolarità. Infatti, il device non è disponibile per l’acquisto ma verrà regalato a tutti i partecipanti alle competizioni olimpiche e paralimpiche.

Samsung sta consegnando oltre 17.000 Galaxy Z Flip6 Olympic Edition agli atleti presso il Villaggio Olimpico

Tutti gli atleti riceveranno il loro Galaxy Z Flip6 Olympic Edition comprensivo di app dedicate per esplorare il Villaggio Olimpico, ai mezzi pubblici e alle attività Olimpiche. Inoltre, è presente una eSIM con 100 GB di dati 5G per offrire agli atleti la possibilità di chattare e sfruttare le potenzialità di Galaxy AI.

Per riuscire nella sfida di consegnare a tutti gli atleti uno degli smartphone in edizione limitata, Samsung ha collaborato con il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) per la pianificazione logistica. In totale sono in fase di consegna oltre 17.000 dispositivi presso il Villaggio Olimpico e Paralimpico di Parigi 2024. Samsung ha realizzato un programma di trasporto dedicato e appositamente coordinato al fine di poter garantire la fornitura a tutti gli atleti coinvolti.

Il primo atleta a ricevere il proprio device è stato Bruno Cetraro Berriolo, canottiere dell’Uruguay. La consegna è avvenuta presso l’Olympic rendezvous @ Samsung, una location situata all’interno del Villaggio Olimpico e Paralimpico di Parigi 2024.