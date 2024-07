Al fin di pubblicizzare il lancio del nuovo OnePlus Nord 4, il brand ha avviato un tour che si snoderà tra 11 città europee. Lo smartphone sarà mostrato all’interno di una serie di pop-up shop nelle principali città del Vecchio Continente.

Il primo appuntamento del tour è fissato per il 25 luglio a Milano, nello specifico a Dazi Milano a partire dalle 19.00. I membri della community e tutti i curiosi potranno provare il device in anteprima e scoprirne le feature esclusive.

Il lancio ufficiale di OnePlus Nord 4 è fissato per l’8 agosto e, all’interno dei pop-up shop, i membri della community potranno anche comprare il device. Inoltre, l’occasione sarà ottima per ammirare dal vivo il nuovo tablet Pad 2 e lo smartwatch Watch 2R.

La tappa italiana permetterà agli utenti di beneficiare di una offerta esclusiva e imperddibile. I primi venti clienti che effettueranno il pre-ordine del Nord 4 all’interno del pop-up shop, riceveranno una borsa Crossbody TUMI del valore di 200 euro.

Come affermato da Celina Shi, Chief Marketing Officer di OnePlus Europa: ”I nostri pop-up sono una parte integrante del DNA di OnePlus, poiché rappresentano un ottimo modo per offrire accesso anticipato ai nostri ultimi prodotti e per connetterci con la nostra affezionata community”.

Il responsabile ha poi continuato: ”Il nuovo OnePlus Nord 4, con il suo design unibody in metallo, ha già ricevuto un’accoglienza molto positiva dalla nostra community, on molti che attendono con ansia di poter tenere in mano il nostro nuovo dispositivo e sperimentare il suo design unico. Non vediamo l’ora che questo tour in Europa offra a tutti l’opportunità di toccare con mano il nostro dispositivo e essere tra i primi a poterlo acquistare”.

Dopo la tappa di Milano, i pop-up shop di OnePlus arriveranno anche in Polonia, Germania, Finlandia, Francia, Romania, Portogallo, Spagna, Danimarca, Belgio e Regno Unito. Il tour proseguirà fino al 6 agosto, terminando pochi giorni prima del lancio ufficiale sul mercato internazionale.