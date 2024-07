Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6 dominano l’evento Samsung

Mercoledì 10 luglio, Samsung ha catturato l’attenzione di tutti con una serie di annunci entusiasti durante l’evento Galaxy Unpacked. Tra le star della giornata ci sono stati i nuovi pieghevoli Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6, i Galaxy Watch 7, e gli auricolari Galaxy Buds 3 e Galaxy Buds 3 Pro. Ma la vera novità che ha rubato la scena è stato il Galaxy Ring, un dispositivo che segna l’ingresso di Samsung in un nuovo segmento di mercato.

Galaxy AI e la sua presenza nei prossimi – e precedenti – dispositivi

Il fulcro dell’evento, come ampiamente previsto, è stato Galaxy AI, la suite di intelligenza artificiale che Samsung ha lanciato con i Galaxy S24 all’inizio dell’anno. Durante il keynote, Tim Roh, il capo della divisione Mobile Experience di Samsung, ha parlato delle grandi ambizioni dell’azienda. Samsung prevede che entro la fine dell’anno ben 200 milioni di dispositivi avranno Galaxy AI, e questa tecnologia sarà disponibile in 16 lingue diverse. Non si tratta solo di un obiettivo ambizioso, ma di un vero e proprio punto di partenza per una rivoluzione tecnologica in atto.

L’aggiornamento alla One UI 6.1 ha già portato Galaxy AI ai primi dispositivi di fascia alta, e la nuova versione, One UI 6.1.1, debutta proprio sui Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6. Questo aggiornamento aggiunge alcune nuove e interessanti funzionalità: per esempio, ora è possibile ottenere traduzioni istantanee durante le videochiamate su Google Meet e WhatsApp, e la funzione Drawing Assist su Samsung Notes permette di trasformare schizzi semplici in immagini molto più realistiche.

Ma Galaxy AI non è riservato solo ai nuovi modelli. Samsung ha anche annunciato che questa tecnologia sarà estesa ai dispositivi di fascia alta del 2021 e del 2022, con l’obiettivo di raggiungere i 200 milioni di dispositivi compatibili entro la fine del 2024. Con queste novità, Samsung sta non solo consolidando la propria posizione nel mercato della tecnologia mobile, ma anche preparando il terreno per un futuro sempre più intelligente e interconnesso.

Samsung sempre più orientata al futuro

L’evento di Samsung non solo ha presentato una gamma di nuovi prodotti, ma ha anche sottolineato un impegno verso l’innovazione tecnologica, cercando di rendere la tecnologia più accessibile e utile per tutti. Con Galaxy AI, l’azienda sembra pronta a scrivere un nuovo capitolo nella storia della tecnologia mobile.