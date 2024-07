Recentemente, Google Translate ha introdotto una nuova funzione che consente traduzioni anche in alcuni dialetti italiani, suscitando reazioni contrastanti tra i puristi della lingua. Le traduzioni offerte dal sistema di Google, infatti, non sempre risultano precise come sperato, sollevando critiche e preoccupazioni.

Un dialetto genovese non troppo realistico

Le imperfezioni più evidenti sono state segnalate per le traduzioni in dialetto genovese. Ad esempio, “Genova” non viene tradotta con l’iconico “Zena”. Oltre a questo, si riscontrano difetti di pronuncia e interpretazione, tanto che la questione è approdata in Consiglio Regionale grazie a un’interrogazione firmata dalla Consigliera Sonia Viale della Lega.

Nell’interrogazione, la rappresentante del Carroccio ha sottolineato l’importanza di valorizzare le tradizioni locali attraverso un traduttore automatico molto utilizzato come Google Translate. Tuttavia, Viale ha evidenziato i numerosi errori di traduzione del sistema, sia nella grafia delle parole, che non rispetta la pronuncia corretta, sia nell’uso di termini inesistenti, introdotti per presunti motivi etimologici. Tra gli esempi citati, si trovano parole come “deqixon”, “satisfaqion” ed “exerqito”. La Consigliera ha ricordato che la lingua ligure è ricca di espressioni intraducibili letteralmente e che richiedono una comprensione culturale profonda.

Il rischio, secondo Viale, è che molti amanti della lingua ligure utilizzino Google Translate senza rendersi conto delle traduzioni scorrette, contribuendo così alla diffusione di un idioma mai parlato e creando un danno culturale irreparabile al territorio, alle comunità e alle tradizioni locali.

Per affrontare questo problema, la Consigliera propone di collaborare con le associazioni culturali locali per migliorare l’applicazione. Il coinvolgimento di esperti e appassionati del dialetto potrebbe garantire traduzioni più accurate e rispettose delle sfumature linguistiche e culturali.

Collaborazioni locali per migliorare Google Translate

L’iniziativa di Google Translate di includere i dialetti italiani nel suo sistema rappresenta un passo significativo verso la valorizzazione delle lingue locali. Tuttavia, è essenziale che le traduzioni siano accurate per preservare la ricchezza e la peculiarità di questi dialetti. La collaborazione con le associazioni culturali potrebbe essere la chiave per raggiungere questo obiettivo, assicurando che la tecnologia rispetti e valorizzi appieno le tradizioni linguistiche italiane.