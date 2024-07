L’evento Galaxy Unpacked del 10 luglio 2024 non ha tradito le aspettative dei propri utenti. Samsung ha presentato la nuova famiglia di smartphone pieghevoli composta dal Galaxy Z Fold 6 e dal Galaxy Z Flip 6.

Tuttavia, la splendida cornice di una Parigi pronta ad accogliere le Olimpiadi non poteva essere trascurata da Samsung. Il brand coreano è anche uno degli sponsor della manifestazione sportiva per eccellenza. Ecco quindi arrivare, al fianco dei due foldable, anche il Galaxy Z Flip 6 Olympic Edition.

Lo smartphone rappresenta una versione esclusiva del pieghevole con form factor a conchiglia e può vantare un design esclusivo. Ispirato direttamente ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024, la sua unicità si nota già dal primo sguardo.

Samsung vuole celebrare le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Parigi 2024 con una versione esclusiva del Galaxy Z Flip 6

Infatti, la colorazione della scocca è dorata, in omaggio alle medaglie Olimpiche più esclusive che gli atleti possono conquistare. La nuova colorazione unica impreziosisce il design che rimane invariato rispetto al Galaxy Z Flip 6 standard.

A rendere lo smartphone pieghevole ancora più esclusivo c’è un aspetto in particolare. Il Galaxy Z Flip 6 Olympic Edition non sarà acquistabile e non verrà messo in commercio.

Samsung ha realizzato questo dispositivo esclusivamente per gli atleti che parteciperanno alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi. Inoltre, non sarà un semplice device fornito ai partecipanti ma avrà funzionalità dedicare preinstallate.

Gli atleti potranno avere accesso ad app come Athlete 365, Olympic Shop e Paris 2024. Inoltre, saranno già installate le app dedicati ai trasporti e memorizzati i numeri più utili. Utilizzando le funzionalità di Samsung Wallet sarà possibile effettuare pagamenti contactless e utilizzare tutti i distributori automatici all’interno del Villaggio Olimpico.

Infine, all’interno di ogni Galaxy Z Flip 6 Olympic Edition sarà presente anche una eSIM con 100GB di dati da utilizzare in 5G. Il partner tecnico di questa iniziativa è Orange che offrirà la connettività agli atleti.