Samsung Galaxy Watch Ultra è il device perfetto per gli amanti degli sport estremi

Samsung Electronics Italia ha voluto testare le potenzialità del Galaxy Watch Ultra nel modo più estremo possibile. Per questo motivo, il brand ha creato il Galaxy Watch Camp con la partecipazione di 10 ambassador specializzati in sport outdoor.

Gli atleti specializzati in arrampicata, snowboarding, ciclismo, parapendio e molto altro hanno avuto la possibilità di cimentarsi nel loro sport preferito indossando un Galaxy Watch Ultra. Le varie prove si sono tenute in uno scenario esclusivo, le montagne delle Dolomiti, in Val Gardena, splendida località dell’Alto Adige.

La modalità Multi-sport del Galaxy Watch Ultra è tornata molto utile considerando che gli sportivi hanno provato varie sessioni di trekking, yoga, nuoto e ciclismo ad alta quota. Lo smartwatch, grazie alla proprie funzionalità avanzate, può rilevare automaticamente il passaggio da una attività all’altra senza dover interrompere il tracciamento.

Con il Galaxy Watch Camp, Samsung ha messo alla prova il proprio Galaxy Watch Ultra attraverso una serie di sport estremi sulle Dolomiti

Inoltre, considerando che tra le varie esperienze c’erano sport estremi, gli ambassador hanno potuto testare la resistenza dello smartwatch di riferimento creato da Samsung. Un ulteriore elemento che contraddistingue il device è il Pulsante rapido che consente di avviare e controllare gli allenamenti. Gli utenti possono anche modificare il funzionamento del tasto per adattarsi alle proprie esigenze.

Tra gli elementi che contraddistinguono il Galaxy Watch Ultra rispetto alla versione base c’è certamente la struttura in titanio di grado 4. A questo si aggiunge anche la resistenza all’immersione fino a 10 ATM che permette di utilizzarlo sia sott’acqua che ad altezze estreme.

Inoltre, lo smartwatch supporta le funzionalità avanzate offerte da Galaxy AI, feature che arriva per la prima volta sugli indossabili di Samsung. Infine, gli utenti potranno scoprire il proprio Punteggio Energetico creato sulla base dei parametri vitali, il sonno e l’allenamento per poter migliorare giorno per giorno.