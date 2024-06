Samsung si appresta a lanciare sul mercato diverse novità, soprattutto nel settore degli smartwatch. A tal proposito, stanno emergendo diverse anticipazioni riguardanti i prezzi dei nuovi dispositivi. Quest’ultime offrono un primo sguardo sulle prossime uscite dell’azienda sudcoreana. Purtroppo, le notizie non sembrano promettenti soprattutto per quanto riguarda il Galaxy Watch Ultra. Tale modello di smartwatch rappresenta il dispositivo più avanzato e ricco di funzionalità hardware che Samsung lancerà quest’anno. Si tratta di un importante passo avanti rispetto ai modelli precedenti. E sembra che tale superiorità tecnologica si rifletterà anche nel prezzo di lancio ipotetico.

Cresce il malcontento per il prezzo del nuovo Galaxy Watch Ultra

Alcune indiscrezioni online hanno evidenziato i possibili prezzi del nuovo dispositivo indossabile di Samsung. Secondo quanto emerso sembra che i costi potrebbero essere compresi tra 689 e 699euro. Dunque, il nuovo smartwatch di punta dell’azienda avrà un costo di lancio simile a quello di alcuni smartphone di fascia alta attualmente presenti sul mercato.

Le cifre trapelate riguardano specificamente il mercato europeo. Dunque, è molto probabile che i dispositivi presenteranno tale prezzo anche in Italia. Si tratta a tutti gli effetti di una brutta notizia per tutti coloro che speravano che si trattasse di un’opzione più economica. A tal proposito, il Galaxy Watch 7 potrebbe rappresentare una valida alternativa.

Sempre secondo le voci di corridoio, il Watch7, infatti, dovrebbe essere disponibile in Europa al prezzo di 319euro per la variante Bluetooth da 40mm e 349euro per la variante da 44mm. Inoltre, Samsung introdurrà le nuove cuffie true wireless Buds 3 e Buds3 Pro, con prezzi rispettivamente di 229euro e 319euro.

La situazione delineatasi per il nuovo Galaxy Watch Ultra rispecchia una tendenza generalizzata che vede i prezzi dei nuovi dispositivi Samsung aumentare. Anche se si tratta di un trend prevedibile, molti utenti potrebbero ugualmente reagire negativamente. Dunque, bisognerà attendere e scoprire se le caratteristiche del nuovo smartwatch sarà all’altezza di un costo così elevato. È certo che le aspettative ora sono alte ed appassionati e consumatori sono in trepidante attesa per scoprire se Samsung riuscirà a soddisfarle con le sue nuove proposte tecnologiche.