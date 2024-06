La conferma ufficiale del nuovo Galaxy Watch Ultra è arrivata direttamente dal sito web di Samsung, dove sono apparse brevemente delle pagine di supporto dedicate al dispositivo, successivamente rimosse. Il nome era già trapelato in alcuni leak nelle scorse settimane, ma ora è stato confermato in modo ufficiale.

Il sito 91Mobiles è stato il primo a notare la pubblicazione e a salvare uno screenshot della pagina web di Samsung Canada, confermando che lo stesso contenuto è apparso anche sui siti in Austria, America Latina e altre regioni. Quest’ultima non è una pratica insolita nel settore tecnologico, dove le aziende talvolta lasciano trapelare informazioni per creare aspettative, spesso camuffando questi leak come errori. Oltre al nome, la pubblicazione ha rivelato ulteriori dettagli sul dispositivo.

Nuovo Galaxy Watch Ultra: cosa sappiamo?

È emerso che il nuovo dispositivo indossabile di Samsung avrà almeno una versione con supporto LTE e un display da 47 mm. Resta il dubbio se questa sarà l’unica dimensione disponibile, una questione che sarà chiarita solo durante la presentazione ufficiale.

Si prevede che il Galaxy Watch Ultra sarà dotato di una scocca in titanio (grado 4) e di un display protetto da vetro zaffiro. Lo smartwatch promette una luminosità massima fino a 3.000 nits, e si dice che sarà resistente fino a 100 metri di profondità, oltre che alla polvere, caratteristiche che lo rendono particolarmente robusto.

Un altro dettaglio interessante riguarda la presenza di un “Quick Button” per una navigazione rapida. Le immagini preliminari hanno sottolineato tale elemento, che sarà di colore arancione in tutte le varianti cromatiche. Inoltre, sono emerse indiscrezioni sui prezzi. Negli Stati Uniti, il Galaxy Watch Ultra dovrebbe costare circa 700 dollari, posizionandosi così nella fascia alta del mercato degli smartwatch.

Il Watch7 e il WatchUltra dovrebbero essere tra i protagonisti dell’evento Unpacked di Samsung. Quest’ultimo è previsto per il prossimo 10 luglio.