Tra la categoria di pieghevoli, auricolari, i moderni Galaxy Watch e Galaxy Ring, faranno parte del prossimo Galaxy Unpacked del 10 luglio e sarà un evento molto interessante. Ormai, comunque, dovuto ai numerosi leak sappiamo veramente tutto su questi nuovi dispositivi creati da Samsung, ricordiamo il colosso Sud Coreano della tecnologia. Tra le informazioni mancanti troviamo comunque i render di Galaxy Watch Ultra e del caricatore di Galaxy Ring. Sappiamo che sono apparse in rete grazie a Tim Tom O e Ice Universe, e quest’ultime rivelano la rivalità che ci sarà tra il Galaxy Watch Ultra e l’Apple Watch Ultra, iniziando anche dal testo arancione.

Uno smartwatch “Ultra” senza il pulsante arancione si potrà avere?

Sull’Apple Watch Ultra è evidente il suo tasto multifunzione arancione e Samsung da quello che sembra cerca di sviluppare uno smartwatch non solo migliore ma anche avendo questa peculiarità del tasto arancione. Tim Tom O ha pubblicato su X (Ex-Twitter) i primi render riguardanti gli smartwatch adibiti per attività estreme e come visualizzato possiamo notarne subito le differenze con il normale Galaxy Watch 7 proprio per la corona di colore arancione. Probabilmente i colori dotati da Samsung saranno due, grigio scuro e bianco, inoltre disporrà di un cinturino più sportivo rispetto al modello standard. Sappiamo che avrà una cassa in titanio più grande e avrà una batteria con una capacità maggiorata e sarà resistente all’acqua fino a 100mt di profondità. Ecco alcune caratteristiche tecniche:

Processore : chipset a 3 nm, 5 core

: chipset a 3 nm, 5 core Schermo : protezione Titanium grade 4, luminosità di picco da 3.000 nit

: protezione Titanium grade 4, luminosità di picco da 3.000 nit Certificazioni : MIL-STD-810H, IP68, resistenza all’immersione fino a 100 metri

: MIL-STD-810H, IP68, resistenza all’immersione fino a 100 metri Batteria : 590 mAh

: 590 mAh Storage interno : 32 GB

: 32 GB Connettività : Dual-Frequency GPS L1+L5, Bluetooth, LTE (opzionale)

: Dual-Frequency GPS L1+L5, Bluetooth, LTE (opzionale) Pulsanti : Home, scelta rapida e Back

: Home, scelta rapida e Back Varianti: 47 mm

Per il Galaxy Ring di Samsung ancora non abbiamo chiara l’informazione sulla sua base di ricarica, ma grazie a Ice Universe e Tim Tom O abbiamo modo di vederla. Samsung adotterà una custodia di ricarica, come gli auricolari, di plastica bianca. Sulla custodia si presenta il logo Samsung anteriormente e al centro una sezione rialzata che garantisce la posizione di ricarica dell’anello usando i pin. Comunque se fosse dotata di una batteria non ci sarebbe l’ausilio della connessione alla rete per la ricarica in maniera tale da avere il massimo comfort.