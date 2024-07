A quanto pare con il passare del tempo il mondo delle automobili e dei motori sta prendendo una strada alternativa rispetto a quella che ha sempre percorso, sviluppandosi in altri settori come quello dell’elettrico. Soprattutto se parliamo di batterie allo stato solido con Volkswagen.

Sembrerebbe che la grande casa produttrice stia investendo sull’elettrico alla ricerca di trovare una soluzione migliore per i suoi veicoli.

Volkswagen, si parla di accordi?

Molto sono i discorsi che sono stati fatti sulle batterie allo stato solido e dei vari vantaggi che esse possono comportare sulle vetture elettriche. E sono molte le aziende che attualmente stanno investendo del capitale sullo sviluppo di queste tipo di tecnologie. Una ad esempio è Volkswagen che ha investito in QuantumScape, la quale sta effettuando notevoli passi in avanti.

Infatti si parla di un accordo tra PowerCo, battery company del gruppo Volkswagen con QuantumScape per una relativa industrializzazione della tecnologia per le batterie al litio-metallo allo stato solido.

Stando e ricorrendo ai termini adottati nell’accordo si prevede che PowerCo possa produrre fino a 40GWh l’anno utilizzando normalmente la tecnologia di QuantumScape, fino ad arrivare a 80 GWh. Numeri adeguati per circa un milione di veicoli elettrici ad anno.

Quanto riportato dalle due aziende questo sicuramente è il modo più rapido e facile per produrre in massa, batterie allo stato solido. In questo modo la famosa azienda americana avrà la disponibilità di utilizzare le competenze di Volkswagen per la produzione della sua relativa tecnologia.

Inoltre l’accordo prevede che ci sia anche una stretta cooperazione se parliamo di risorse umane per la relativa industrializzazione della tecnologia di QuantumScape.

Per finire alla guida di PowerCo, in questa fase di collaborazione, c’è Frank Blome, uscito dal Cosiglio di Amministrazione di QuantumScape. Dove ne era entrato a far parte nel passato 2020. Il suo successore sarà annunciato con il passare di mesi.