Qualche tempo fa, c’è stato un periodo un periodo in cui la maggior parte delle city car o B-Hatch vantavano centinaia di cavalli. Uno dei principali esempi è la Opel Corsa OPC del 2011 in versione Nürburgring Edition.

Sotto il cofano si nascondevano 210 CV che la rendevano un’auto straordinaria. La Opel Corsa OPC Nürburgring è una classica limited edition da sole 500 unità, e al suo lancio il prezzo era di circa 28mila euro. Tale cifra non è alla portata di tutti, ma tenendo conto dell’attuale prezzo medio di un’auto nuova in Italia, circa 30mila euro, fa quasi sorridere.

Opel Corsa OPC Nürburgring, vediamo qualche dettaglio tecnico

La versione dedicata al circuito tedesco messa a confronto con la normale OPC, che già di base era un’auto “cattiva”, presentava delle differenze, a cominciare dalle esclusive tonalità di questa edizione come il rosso Henna e il verde Grasshopper. Possedeva anche dei cerchi in lega leggera da 18 pollici con pneumatici 225/35 R 18 V, uno splitter anteriore e un doppio scarico in acciaio inox. A completare l’estetica ci pensavano delle “Nürburgring” posizionate sul montante B.

Ma come l’esterno, l’interno non poteva essere da meno, infatti, ad aprire le danze ci pensava la scritta Nürburgring in nero e rosso sul battitacco, per poi continuare con i sedili sportivi Recaro con delle cuciture bianche, che erano presenti anche sul freno a mano e sulla leva del cambio. Un altro dettaglio spettacolare era il nome della pista inciso sugli schienali dei sedili anteriore, pensato per migliorare il panorama ai passeggeri posteriore.

Ma adesso parliamo della cosa che tutti gli appassionati stavano aspettando… il motore

Le principali novità sono le modifiche apportate al turbocompressore e l’ottimizzazione per la benzina a 100 ottani. Da queste nasce è uno spettacolare 1.6 turbo da 210 CV con una coppia che variava tra i 250 e i 280 Nm a quando entrava in funzione l’overboost. Questa limited edition era a trazione anteriore, combinata con un cambio a sei velocità. Anche all’assetto erano state apportate delle modifiche, come gli ammortizzatori Bilstein e un set di freni Brembo ad alte prestazioni.

A livello prestazionale, questa cattivella era in grado di raggiungere i 100 km/h in 6,8 secondi e una velocità massima di 230 km/h. Per chi si sta chiedendo qual è il suo valore ad oggi, gli esemplari tenuti meglio e con il pacchetto originale al completo si possono acquistare per 10/12mila euro.

Anche se si tratta di una svalutazione importante siamo certi che quando la Corsa supererà i 20 anni, sarà una delle più ambite dagli appassionati.