La presentazione della famiglia Honor V3 in Cina ha proiettato il brand in una nuova era. L’azienda punta a rivoluzionare il settore degli smartphone pieghevoli attraverso un lavoro di affinamento tecnico mai visto prima su questi device.

L’ingegnerizzazione interna di altissimo livello e lo sviluppo di nuove componenti hanno permesso al Magic V3 di diventare lo smartphone pieghevole più sottile al mondo. Tuttavia, Honor non si è limitata solo a questo aspetto ma ha reso l’intero device uno vero gioiello tecnologico.

L’hardware di altissimo livello può contare anche su un comparto fotografico all’avanguardia. Honor ha equipaggiato il Magic V3 con il cosiddetto Falcon Camera System a cui si affianca la tecnologia AI Motion Sensing Capture. La combinazione di questi elementi permette alla fotocamera principale da 50MP di scattare foto di qualità elevatissima.

Honor Magic V3 è uno smartphone pieghevole all’avanguardia che sfrutta tantissime tecnologie per garantire un’esperienza utente senza precedenti

Inoltre, l’ottica principale vanta una apertura f/1.6, la più grande tra i veri dispositivi pieghevoli. Il vantaggio principale è quello di poter catturare molta più luce e informazioni in fase di scatto, consentendo di migliorare la resa finale di ogni foto. Come ulteriore ottica è possibile trovare un teleobiettivo periscopico con zoom fino a 100x.

Honor punta a garantire la migliore esperienza utente per tutti coloro che utilizzano il Magic V3. Ne consegue che il dipartimento di Ricerca e Sviluppo ha messo a punto una tecnologia di protezione degli occhi davvero innovativa. Attraverso un’attenta calibrazione del pannello attraverso diverse funzionalità, è possibile diminuire l’affaticamento durante l’utilizzo e garantire la salvaguardia degli occhi degli utenti.

Un ulteriore strumento a disposizione di HONOR Magic V3 per facilitare la vita degli utenti è il suo software. L‘ultima versione di MagicOS 8.0.1 integra le funzionalità avanzate di Intelligenza Artificiale per anticipare le esigenze degli utilizzatori attraverso la comprensione delle preferenze. In questo modo, lo smartphone contare su una fluidità e velocità mai sperimentata prima.

Ricordiamo che HONOR Magic V3 arriverà sul mercato nelle colorazioni White, Black, Green e Reddish Brown. La disponibilità e i prezzi in Europa verrà comunicata nel corso dei prossimi mesi.