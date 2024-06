Il nuovo HONOR 200 Pro si conferma lo smartphone di riferimento nel settore mobile. Presentato dal brand come un ottimo alleato per gli utenti che cercano un device solido, affidabile e dall’ottimo schermo, anche il team di DXOMARK ha riconosciuto le potenzialità del device.

Infatti, Honor 200 Pro conquista la prima posizione nella classifica DXOMARK relativa ai display degli smartphone High-End. Il risultato è assolutamente notevole, considerando che il device si posiziona all’ottavo posto nella classifica generale. Tuttavia, bisogna sottolineare che la classifica generale include anche device di fascia superiore, quindi con caratteristiche totalmente differenti.

Il team di DXOMARK ha sottolineato l’impegno di Honor nel creare soluzioni innovative incentrate sul comfort dei propri utenti. Il punteggio ottenuto è di 151 su 157 e il device ha conquistato anche le certificazioni Gold Display Label e l’Eye Comfort Label.

Honor 200 Pro conquista il primo posto nella classifica DXOMARK degli smartphone High-End relativa alla qualità del display

Il display di Honor 200 Pro è pensato per non affaticare la vista degli utenti e offrire sempre un’esperienza visiva confortevole. Il protocollo di test messo a punto da DXOMARK denominato Display Protocol permette di ottenere valori precisi su dati empirici.

Gli esperti hanno valutato l’accuratezza dei colori, sottoponendo il pannello a diverse condizioni di illuminazione. La resa HDR10 non ha risentito della scarsa illuminazione, permettendo di godere dei contenuti multimediali senza problemi.

Inoltre, il pannello ha un tempo di risposta dal tocco veramente eccellente, permettendo di utilizzare il device sia per svagarsi che per giocare. Come affermato da George Zhao, CEO dell’azienda cinese: “HONOR si dedica alla creazione di innovazioni che offrano solide funzionalità con un’eccellenza incentrata sull’uomo“.

Il dirigente ha poi continuato: “Siamo entusiasti che l’HONOR 200 Pro abbia raggiunto i primi posti nelle classifiche High-End e Global, oltre a ricevere diversi riconoscimenti da parte dei ricercatori indipendenti di DXOMARK, a dimostrazione del nostro impegno nel fornire le migliori tecnologie della categoria ai nostri utenti più esigenti in tutto il mondo. Continueremo a spingerci oltre i limiti per offrire ulteriori innovazioni e un’esperienza d’uso elevata”.