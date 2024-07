Nuova BMW M2: restyling e potenza migliorata

La BMW M2 è stata rinnovata ed ha subito l’attesissimo restyling. Con esso ci sono state diverse modifiche, sia esterne che interne, ma l’aspetto migliore sicuramente riguarda l’incremento di 20 CV alla potenza del suo motore 6 cilindri turbo da 3 litri. Il lancio globale dovrebbe avvenire proprio questo agosto, manca davvero poco! Adesso, sono state rilasciate maggiori informazioni riguardo ai prezzi di questa sportiva tedesca.

La nuova BMW M2 sfoggia un look rinnovato, fresco. Lo stile è ora caratterizzato dai terminali di scarico e dai loghi ora in una raffinata finitura nera. La gamma colori di disponibili presenta ora opzioni vivaci e uniche come Sao Paulo Yellow e Portimao Blue e alternative per chi cerca qualcosa di più sofisticato ed elegante come il Java Green ed il Voodoo Blue. I cerchi M in lega leggera sono selezionabili in varie dimensioni e finiture, con misure che vanno dai 19″ per gli anteriori ai 20″ per i posteriori. All’interno, il restyling ha portato il nuovo volante M. Questo ha ora un disegno diverso con una sezione inferiore piatta. Il sistema di infotainment della BMW, inoltre, è stato aggiornato alla piattaforma iDrive 8.5. Tra gli accessori nuovi spiccano poi i sedili M Carbon.

Una potenza eccezionale con il restyling BMW

La novità più rilevante riguarda il motore 6 cilindri TwinPower Turbo da 3 litri che è stato potenziato per erogare 353 kW (480 CV) ed ha un cambio automatico a 8 rapporti oltre che l’opzione manuale. In termini di prestazioni, la nuova BMW M2 accelera da 0 a 100 km/h in appena 4 secondi. Il cambio è sia automatico che manuale, ma nel secondo caso il tempo di scatta passa a 4,2 secondi. L’auto BMW ora raggiunge una velocità, quando va al massimo di 250 km/h.

La dotazione di serie della nuova BMW M2 è estremamente completa. Comprende una vastissima gamma di sistemi di sicurezza e di comfort. Tra questi troviamo il Sistema anti bloccaggio di sicurezza ABS con Brake Assist System ed il Cornering Brake Control. Esternamente, la BMW M2 presenta dei particolari paraurti in tinta carrozzeria con dettagli in nero lucido molto elegante. L’impianto frenante M Compound, dotato di dischi freno forati e autoventilanti più altre componenti garantiscono il controllo della vettura totale.