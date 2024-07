In vista delle vacanze estive, PosteMobile rinnova le sue offerte con due nuove promozioni pensate per soddisfare diverse esigenze di connettività. La prima, denominata Creami WOW Weekend 20, si distingue per il prezzo competitivo: 4,99 euro al mese per chiamate e SMS illimitati e 20 GIGA di traffico dati. Questa offerta è pensata per chi cerca una soluzione economica senza rinunciare alla possibilità di restare connessi.

PosteMobile e le sue due nuove offerte

Parallelamente, PosteMobile introduce Creami Extra WOW 150, una promozione esclusiva disponibile solo online e attivabile entro il 31 luglio 2024. Questa offerta è dedicata ai nuovi clienti, senza necessità di portabilità del numero. Creami Extra WOW 150 offre un totale di 150 GIGA di traffico dati su rete 4G+ di Vodafone, con velocità di download fino a 300Mbps e upload fino a 50Mbps. Il costo mensile è di 6,99 euro, addebitato sul credito residuo della SIM. Il piano include 10 GIGA di traffico standard, cui si aggiungono mensilmente 140 GIGA extra come bonus.

Per chi dovesse esaurire il traffico dati disponibile, è possibile acquistare l’opzione GIGA EXTRA, che offre 1 GIGA aggiuntivo al costo di 1,99 euro. L’attivazione del piano ha un costo di 10 euro, a cui si aggiungono altri 10 euro per la SIM, comprensivi della prima ricarica con il primo canone incluso. La spedizione della SIM è gratuita.

L’offerta Creami Extra WOW 150 prevede inoltre la possibilità di usufruire del roaming zero, che consente di utilizzare 7,39 GIGA al mese nei Paesi dell’Unione Europea senza costi aggiuntivi. Questo la rende particolarmente interessante per chi viaggia spesso o ha in programma vacanze all’estero.

Più dati per viaggiare e connettersi

Queste nuove offerte di PosteMobile rispondono alle diverse esigenze degli utenti, offrendo soluzioni vantaggiose sia per chi cerca un’opzione economica e versatile, sia per chi ha bisogno di un ampio traffico dati per navigare senza preoccupazioni. Con queste proposte, PosteMobile si conferma un operatore attento alle esigenze dei consumatori, proponendo tariffe competitive e servizi di qualità.