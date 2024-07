Honor Magic V3 e Vs3 rivoluzionano il settore degli smartphone pieghevoli

HONOR ha presentato al mondo la nuova serie di smartphone pieghevoli appartenenti alla famiglia Magic V3. La nuova generazione dei device foldable è stata presentata in Cina con un evento dedicato che si è tenuto a Shenzhen.

Il brand cinese ha dimostrato di essere molto attivo nel settore considerando che questo annuncio arriva dopo circa un mese dal lancio europeo di HONOR 200 Pro. Il flagship rappresenta un dispositivo potente, all’avanguardia e di design, così come la nuova generazione di smartphone pieghevoli.

I modelli presentati sono due: Magic Vs3 e Magic V3. Il Magic Vs3 si configura come un dispositivo pensato per offrire agli utenti la possibilità di provare le soluzioni pieghevoli Honor. Combinando un prezzo bilanciato con un’esperienza d’uso evoluta, lo smartphone consente di approcciarsi al settore e scoprire i vantaggi di uno schermo foldable.

Honor Magic V3 e Vs3 rappresentano l’apice della tecnologia del brand e come l’azienda punta a migliorare il settore degli smartphone pieghevoli

Tuttavia, il fiore all’occhiello di Honor è certamente il Magic V3. Questo device si configura come lo smartphone pieghevole più sottile grazie allo spessore di appena 9,2 mm quando piegato. Il lavoro di affinamento tecnico è evidente anche nel peso che raggiunge i 226g, un valore inferiore persino ai flagship non pieghevoli.

HONOR ha lavorato molto anche sulla batteria di Magic V3, sviluppando una nuova tecnologia. Basata su componenti silicio-carbonio e arrivata alla terza generazione, la batteria ha una capacità da 5.150 mAh con un’ottima gestione della fase di scarica. La ricarica rapida, invece, avviene a 66W con il cavo e a 50W in modalità wireless.

Come dichiarato da George Zhao, CEO di HONOR Device Co: “Il lancio della serie HONOR Magic V3 ha stabilito un nuovo benchmark per lo spessore degli smartphone pieghevoli”. Il Dirigente ha poi continuato affermato che: “HONOR continua a guidare l’innovazione nel settore dei telefoni foldable, con l’obiettivo di offrire un’esperienza d’uso eccezionale, paragonabile a quella degli smartphone di punta a design tradizionale in termini di sottigliezza e leggerezza“.