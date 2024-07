Xiaomi è nuovamente al centro dell’attenzione. Una delle notizie più rilevanti riguarda il nuovo pieghevole Mix Fold 4. Quest’ultimo dispositivo potrebbe competere direttamente con il Samsung Galaxy Z Fold6. Secondo un noto leaker, potrebbe esserci un lancio globale a sorpresa per il dispositivo. Fino ad ora, Xiaomi ha commercializzato i suoi pieghevoli solo sul mercato cinese, escludendo il pubblico globale. Un recente post di Ice Universe su X suggerisce che la situazione potrebbe cambiare con il Mix Fold 4.

I predecessori del dispositivo sono stati apprezzati per le loro caratteristiche tecniche. Eppure, la loro disponibilità limitata alla Cina ha costretto molti utenti interessati a ricorrere all’acquisto di modelli importati. Il Mix Fold3, in particolare, ha dimostrato di essere un forte contendente. Soprattutto per il Google Pixel Fold e il Samsung Galaxy Z Fold5. Ciò grazie al suo processore Snapdragon 8 Gen2 e alla memoria espandibile fino a 1TB. Inoltre, vanta anche un display AMOLED pieghevole da 8,03 pollici.

Xiaomi pronta a lanciare un nuovo dispositivo

Il Mix Fold 4 promette di superare le aspettative. Il dispositivo ha un design ancora più sottile rispetto ai modelli precedenti. Ciò gli ha permesso di raggiungere poco più di 9 mm di spessore quando piegato. Per fare un confronto, il Galaxy Z Fold6 dovrebbe avere uno spessore di 12.1mm da chiuso. Mentre da aperto sarà di 5.6mm.

Xiaomi sembra determinata a competere non solo con Samsung. La sfida riguarda anche altri produttori cinesi. Le specifiche finora divulgate del Mix Fold 4 includono un processore Snapdragon 8Gen 3, una fotocamera principale da 50MP con ottica Leica Summilux. La batteria sarà superiore a 5000mAh con ricarica wireless e certificazione IPX8.

Il formato pieghevoli degli smartphone, un tempo considerato di nicchia, sta diventando sempre più popolare. Ciò soprattutto grazie alla sua versatilità. Con l’ingresso di Xiaomi, Honor, OnePlus e Samsung nel settore, si spera che si possa verificare una riduzione dei prezzi. In tal modo sarà possibile rendere i dispositivi più accessibili.