In attesa dell’evento di lancio previsto per venerdì 12 luglio, Honor ha svelato anticipazioni entusiasmanti dei suoi prossimi dispositivi. Tra questi vi è il tablet MagicPad 2, il notebook MagicBook Air 14 e la nuova serie di smartphone pieghevoli Magic V3 e MagicVs3. Quest’ultima categoria si distingue per l’introduzione di due varianti pieghevoli, ognuna con caratteristiche e design unici.

Honor: anteprime e specifiche

Il MagicV3 di Honor si presenta come il punto principale della serie. Grazie al suo stile innovativo e alle specifiche all’avanguardia. Il dispositivo sarà disponibile in quattro eleganti colorazioni. Ovvero rosso, bianco, verde e nero. Il display OLED supporterà una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz. Garantendo così un’esperienza visiva fluida e reattiva. Il V3 presenta poi uno spessore che varia tra i 9 e i 9,8 mm e un peso di circa 220 grammi. Cosa che conferma il suo impegno verso la portabilità senza compromettere le prestazioni. Per quanto riguarda la batteria, essa sarà potenziata con una capacità compresa tra i 5.000 e i 5.500mAh. Supportata da una rapida ricarica a 66watt. Invece per la potenza di calcolo, il MagicV3 integrerà il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Assicurando prestazioni elevate e efficienza energetica.

D’altra parte, il Magic Vs3 si posiziona come una scelta più accessibile. Quest’ ultimo mantiene un design familiare ispirato al suo predecessore, il MagicV2. Disponibile nei colori nero, verde e bianco, il Vs3 offrirà opzioni di archiviazione di 256GB e 512GB. Presumibilmente supportate da processori Snapdragon di generazione precedente. Come il 8 Gen 2 o il recente 8s Gen 3. Questo modello è destinato a soddisfare un pubblico che cerca funzionalità robuste a un costo più contenuto. Entrambi i dispositivi saranno comunque dotati di fotocamere avanzate. A tal proposito il Vs3 potrebbe differenziarsi per una configurazione più conservativa rispetto al design più audace del MagicV3.

Insomma, Honor ha già iniziato a generare interesse attraverso spot pubblicitari che mostrano brevi clip dei pieghevoli in azione. Cosa che ha contribuito a suscitare alte aspettative tra gli appassionati di tecnologia, tutti in attesa del suo lancio ufficiale.

tutti in attesa del suo lancio ufficiale.