Durante un evento di presentazione ufficiale, il noto produttore tech Honor ha ampliato la sua gamma di prodotti tecnologici. In particolare, l’azienda ha presentato ufficialmente i nuovi tablet Honor MagicPad 2 e Honor MagicPad 9 Pro. In entrambi i casi, ci troviamo di fronte a dei tablet di rilievo e appartenenti alla fascia alta del mercato. Vediamo qui di seguito tutti i dettagli.

Il produttore tech Honor presenta ufficialmente il nuovo Honor MagicPad 2

La famiglia di dispositivi a marchio Honor si amplia ulteriormente con l’arrivo ufficiale di due nuovi prodotti. Come già accennato in apertura, l’azienda ha da poco presentato il nuovo Honor MagicPad 2. Quest’ultimo si caratterizza per la presenza a bordo del potente processore Snapdragon 8s Gen 3. La parte frontale dello smartphone è invece occupata da un ampio display con tecnologia OLED con una elevata frequenza di aggiornamento pari a ben 144Hz e con una luminosità di picco pari a 1600 nits.

Dal punto di vista dell’autonomia, troviamo a bordo una batteria esagerata pari a 10050 maj. È inoltre presente il supporto alla ricarica rapida da 63W.

L’azienda ha anche presentato un altro modello denominato Honor Pad 9 Pro. Quest’ultimo dispone sua parte frontale di un display con tecnologia IPS LCD. Le prestazioni di questo dispositivo sono invece affidate ad un processore di casa MediaTek, ovvero il soc MediaTek Dimensity 8100. Ad entrambi troviamo poi la possibilità di agganciare diversi accessori, tra cui un pennino e una keyboad.

Prezzi e disponibilità

Per il momento, il produttore tech Honor ha deciso di distribuire questo prodotti e assieme ad alcuni piccoli accessori, tra cui una piccola Pen e anche la custodia a libro. Vi terremo comunque aggiornati non appena l’azienda deciderà o meno di portarlo ufficialmente anche presso altri mercati, tra cui quello italiano. Staremo a vedere più in là se l’azienda lo porterà ufficialmente. In Italia.