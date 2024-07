L’Eras Tour di Taylor Swift è arrivato in Italia a Milano questo weekend con due date sold out da oltre un anno. Questo tour, che ha registrato numeri incredibili a livello mondiale, è finito più volte nel mirino degli hacker. Il gruppo criminale noto come Sp1d3rHunters, infatti, hanno dichiarato di aver rubato i dati di 166.000 biglietti per i concerti della cantante, nell’ambito della grave violazione a Ticketmaster.

I malviventi informatici hanno fatto sapere di aver sottratto i dati del codice a barre dei biglietti e avevano ricattato Ticketmaster, chiedendo un riscatto di 2 milioni di dollari. In caso di mancato pagamento, gli hacker hanno minacciato di pubblicare i codici integrali dei biglietti, mettendo a rischio gli eventi. La richiesta di riscatto è stata pubblicata online da Sp1d3rHunters, che ha rivelato dettagli e presunti dati relativi ai codici a barre per l’Eras Tour, inclusi i concerti in programma ad ottobre e novembre.

Ticketmaster contrattacca con un sistema anti hacker

Il gruppo di hacker ha inoltre minacciato di rilasciare altri 30 milioni di codici a barre di altri eventi, tra cui concerti di artisti come P!nk e Sting, nonché di gare sportive di F1, MLB e NFL. Se il riscatto non fosse stato pagato, verrebbero divulgati anche 680 milioni di dati di utenti. Tuttavia, Ticketmaster ha rassicurato i clienti, dichiarando che i dati rubati erano inutili grazie alla tecnologia SafeTix. Questa tecnologia genera automaticamente un nuovo codice a barre univoco ogni pochi secondi, rendendo impossibile rubare o copiare i codici. Di conseguenza, anche se i dati venissero pubblicati, non sarebbero utilizzabili.

La sicurezza dei dati degli utenti e l’integrità dei biglietti sono sempre di primaria importanza per Ticketmaster. Le misure tecnologiche adottate dall’azienda sono infatti progettate per prevenire e contrastare tali minacce hacker. Ticketmaster comprende il clima esistente online dove gli hacker terrorizzano i sistemi e quindi ha agito preventivamente. Come si batte chi usa la tecnologia per creare danni? Con le stesse armi.