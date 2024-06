Il Honor 200 Pro si è imposto al vertice della classifica DxOMark per smartphone di fascia alta, ottenendo riconoscimenti eccezionali per la qualità del display e il comfort visivo. Questo dispositivo ha conquistato le ambite Gold Display Label e Eye Comfort Label grazie alle sue prestazioni superiori.

Le caratteristiche dell’Honor 200 Pro

Secondo i test rigorosi di DxOMark, il display del Honor 200 Pro, un AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione Quad-curved Floating Display, ha ottenuto un punteggio straordinario di 151 su 157, piazzandosi al primo posto nella categoria High-End Display e all’ottavo nella classifica globale. Il display, dotato di una luminosità HDR di picco di 4000 nit e un punteggio perfetto di 165 su 165 per l’accuratezza dei colori, offre un’esperienza visiva di alta qualità. Le sue prestazioni video sono altrettanto eccellenti, con un punteggio di 146 su 163 e una riproduzione HDR10 che migliora notevolmente la visione dei contenuti.

Il Honor 200 Pro si distingue anche per le sue prestazioni tattili, con un punteggio di 158 su 164 e un tempo di risposta medio di 56 millisecondi, supportato da una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Questo lo rende ideale per applicazioni ad alta velocità e video ad alto frame rate.

Per quanto riguarda il comfort visivo, il dispositivo è dotato di diverse tecnologie innovative. Include un display AI Circadian Night che regola automaticamente la temperatura del colore per favorire il sonno, un dimming PWM a 3840Hz certificato TÜV Rheinland per ridurre lo sfarfallio, e la funzione Natural Tone 2.0 che adatta il colore in base all’illuminazione ambientale. Inoltre, l’Adaptive Dimming regola la luminosità in base alla luce esterna e all’uso dell’applicazione.

Il Honor 200 Pro è equipaggiato con il potente Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, 12GB di RAM e 512GB di memoria interna, e viene fornito con il sistema operativo MagicOS 8.0 basato su Android 14. Per quanto riguarda le fotocamere, offre un setup impressionante con una principale da 50MP, un teleobiettivo da 50MP e una ultra grandangolare da 12MP.

Costi ed accessori

Disponibile in Italia a 799 euro, il Honor 200 Pro può essere acquistato con uno sconto di 150 euro usando il coupon AHDBLOG150. Inoltre, è possibile aggiungere accessori come il Watch4 per 49,90 euro e un caricatore da 100W per soli 1,90 euro.