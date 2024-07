La prossima famiglia di smartphone top di gamma realizzata da Xiaomi sarà la serie Xiaomi 15. Gli analisti si aspettano il debutto di almeno tre dispositivi, la versione base sarà affiancata dalla Pro e dalla variante Ultra che rappresenterà quella più esclusiva e performante.

Sebbene le indiscrezioni disponibili al momento siano molto limitate, i leaker sono entranti in possesso di alcuni dettagli riguardanti prossimi flagship. Xiaomi sarebbe già al lavoro sulla variante base e quella Pro e in queste ore è arrivata la conferma anche dello sviluppo della versione Ultra.

Una notizia quasi certa riguarda il System-on-Chip di Xiaomi 15 Ultra. Lo smartphone sarà equipaggiato con il SoC Snapdragon 8 Gen 4, una piattaforma hardware che Qualcomm presenterà in autunno. Ci aspettiamo che il brand cinese possa essere uno dei primi produttori a lanciare sul mercato un device dotato di tale chipset.

Inoltre, rispetto al 14 Ultra, ci aspettiamo novità molto interessanti per quanto riguarda il comparto fotografico. Lo smartphone si preannuncia un cameraphone e la collaborazione con Leica dovrebbe continuare per la messa a punto delle ottiche e del software di scatto.

Il trio di flagship arriverà certamente in Cina ma potrebbero esserci alcune variazioni per quanto riguarda i mercati internazionali. A livello globale, il produttore potrebbe seguire la strada intrapresa lo scorso anno con la commercializzazione di Xiaomi 15 Ultra e del modello base. La versione Pro dovrebbe rimanere un’esclusiva per il mercato Cinese.

Il possibile lancio in madrepatria potrebbe avvenire tra la fine del 2024 e l’inizio del nuovo anno. La presentazione a livello mondiale, invece, si dovrebbe tenere in occasione del MWC 2025. Questa scelta è strategica in quanto si tratta del primo importante evento dedicato al mondo smartphone del nuovo anno. Dal 3 al 6 marzo 2025, possiamo aspettarci che lo stand Xiaomi sarà completamente dedicato ai nuovissimi flagship.