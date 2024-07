Maserati Levante V8 Ultima rappresenta l’ultimo ruggito del tridente, l’ultima Levante con motore endotermico, una vettura incredibile, caratterizzata dal famosissimo ed unico motore V8 Twin Turbo di casa Maserati, addirittura lanciato nel 1959 come progetto 103. Per questo motivo la vettura oggi recensita verrà prodotta in soli 103 pezzi, o meglio in 103 pezzi per ogni colorazione disponibile (blu royale e nero assoluto). Vediamola da vicino con la nostra recensione completa.

Design e Esterni

Il design si basa sulla Levante Trofeo, e viene estremizzata sul lato della sportività e soprattutto della corsa e dell’aerodinamica, impreziosita da tantissimi elementi in fibra di carbonio, come la minigonna sull’anteriore, una calandra molto aperta che permette di vedere il radiatore, nonché un doppio logo e prese d’aria sul cofano che accrescono ulteriormente la sua sportività. I fari sono esteticamente più stretti, full LED Matrix, quindi adattivi che permettono un’ottima visibilità anche di notte.

Spostandoci sul lato, troviamo cerchi in lega a maglia larga da 22 pollici con pinze maggiorate ceramiche, proprio per le performance dell’autovettura con minigonne laterali in fibra di carbonio. Le dimensioni non cambiano dalla Levante Trofeo, con una lunghezza di 5,02 metri, una larghezza di 1,96 metri ed una altezza di 1,67 metri (passo di 3 metri). Il posteriore è forse la parte più semplice e lineare, nella parte bassa troviamo quattro scarichi reali ricoperto da una cornice in fibra di carbonio; per il resto è il classico posteriore della Levante, che conosciamo molto bene, con bagagliaio elettroattuato, che ha una capienza di 580 litri.

Interni e Infotainment

I sedili sono in pelle color nero e terracotta (anche i posteriori sono riscaldati), sono comodi ed ergonomici, realizzati in edizione limitata, con il tunnel centrale non troppo alto, così da facilitare anche l’utilizzo in tre persone. Al centro si trova la parte relativa alla climatizzazione, con al centro un piccolo vano dove si trovano due porte USB-A (solo ricarica) e la classica 12V. Non mancano tendine parasole automatiche, gestibili anche dal guidatore, inserti in carbonio, tettuccio panoramico ed impianto audio Bowers & Wilkins di assoluta qualità.

Il cruscotto presenta le solite chicche e peculiarità dei prodotti di casa Maserati, con l’orologio che sovrasta tutta la macchina. Al centro si trova un display di 8,4 pollici, forse leggermente piccolo rispetto agli standard a cui siamo oggi abituati, con al di sotto i tasti per gestire la climatizzazione, fino ad arrivare al tunnel centrale. Questi è realizzato tutto in fibra di carbonio con uno scompartimento dove posizionare lo smartphone, ad esempio, tre ingressi tra cui l’AUX e anche la microSD, un secondo scompartimento dove stivare bottiglie o bicchieri con presa accendisigari, per finire con la parte relativa ai comandi veri e propri.

Si trovano i pulsanti per la gestione della modalità di guida, due manopole (una per alzare il volume ed una per muoversi all’interno del display, anche se è touchscreen), il selettore per l’altezza (in quanto è possibile regolare l’altezza delle sospensioni su quattro posizioni), a fungere da bracciolo è presente un grande scompartimento refrigerato.

Il volante è molto grande, frontalmente troviamo la perfetta fusione tra analogico e digitale: contagiri e tachimetro sono analogici, con al centro un piccolo display sul quale vengono visualizzate tutte le informazioni di stato in tempo reale. L’infotainment già lo abbiamo incontrato su altre vetture del gruppo Stellantis, il touchscreen funziona molto bene, è fluido e reattivo; nella parte bassa si trovano tutti i toggle necessari per accedere alle informazioni più importanti della vettura, con la possibilità di personalizzare le pagine.

Prestazioni e Prezzo

Maserati Levante V8 Ultima garantisce un comfort di guida elevato con grande cura dei dettagli, una seduta di guida elevata con baricentro basso, la vettura è ben piazzata a terra, con il pieno controllo anche ad elevate velocità. Il motore presenta 580 cavalli, fa da 0-100km/h in 4,1 secondi con una coppia di 730Nm, è una macchina da pista che però riesce a soddisfare le esigenze di tutti, con la presenza degli ADASS di secondo livello ed un cambio ad 8 rapporti.

Il rollio è ridottissimo, ma ciò che conquista maggiormente è il sound, il motore restituisce un suono pazzesco che incanta e coinvolge sia gli appassionati, che tutti coloro che si avvicinano per la prima volta ad una vettura di questo tipo. I consumi sono decisamente elevati, si raggiungono circa 4 chilometri con un litro, sfruttando il serbatoio da 80 litri. Non è una vettura per tutti, e tale discorso lo possiamo replicare perfettamente anche nel suo prezzo di vendita, che risulta essere di 206’100 euro chiavi in mano.

Maserati Levante V8 Ultima – conclusioni

In conclusione Maserati Levante V8 Ultima ci ha letteralmente conquistati, è una vettura spaziale sotto molteplici punti di vista, capace di offrire prima di tutto un comfort di guida elevato, con un focus importante sulle prestazioni e sul sound. Il canto del cigno di Maserati per la serie Levante endotermica, non poteva che essere un fantastico elogio ad un motore che ha fatto letteralmente la storia del brand italiano.