Secondo diverse indiscrezioni il nuovo Xiaomi Mix Fold 4 è atteso entro la fine dell’anno. Riguardo il nuovo dispositivo, successore del MixFold3, si conoscono già alcune specifiche tecniche, ma finora non era mai stato mostrato in un’immagine. Grazie a un render pubblicato su X da Evan Blass, ora è possibile avere un’idea del design del dispositivo, anche se purtroppo manca la visuale della parte frontale.

Il render mostra un prototipo dello Xiaomi Mix Fold 4, come specificato dal leaker; quindi, non sono da escludere alcune variazioni estetiche nel modello finale. Il layout riprende in parte quello del predecessore, ma presenta una disposizione delle fotocamere leggermente diversa. Invece che con il classico schema 2+2, ora le fotocamere sono posizionate 3+1. L’equilibrio estetico è mantenuto da altri due elementi circolari, di cui uno contiene il flash LED, mentre l’altro sembra integrare due sensori.

Le prime specifiche sul nuovo Xiaomi Mix Fold 4

Il nuovo smartphone pieghevole dovrebbe avere uno spessore inferiore ai 10millimetri. Inoltre, avrà la piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen3 di Qualcomm. Tra le caratteristiche riportate da Blass ci sono la resistenza all’acqua con certificazione IPX8 e una batteria da 5.000mAh con supporto alla ricarica wireless. Infine, è prevista anche una fotocamera principale Leica Summilux da 50MP. Tali rumor coincidono con le informazioni precedentemente emerse, consolidando l’aspettativa verso questo nuovo dispositivo.

L’attesa per il Mix Fold 4 è quindi alta, alimentata dalle promettenti specifiche tecniche e dal design accattivante mostrato nel render. Il dispositivo promette di offrire un’esperienza di utilizzo avanzata. Ciò grazie alle tecnologie all’avanguardia integrate.

Con il lancio previsto entro la fine dell’anno, e la possibilità di un debutto anticipato, gli appassionati di tecnologia e gli utenti fedeli a Xiaomi non vedono l’ora di mettere le mani su questo nuovo dispositivo pieghevole. Le aspettative sono alte e, se le promesse verranno mantenute, il Mix Fold 4 potrebbe rappresentare un significativo passo avanti nel panorama degli smartphone pieghevoli.