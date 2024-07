Nonostante Android continui a espandersi rapidamente, il sistema operativo di Google deve ancora affrontare alcune difficoltà. In particolare riguardo la procedura di aggiornamento del software. Attualmente, l’installazione degli aggiornamenti non è sempre immediata o intuitiva per tutti gli utenti. Per affrontare questa criticità, Qualcomm, insieme ad alcuni partner di Google, ha deciso di intervenire con una soluzione concreta.

In una recente intervista con AndroidAuthority, Chris Patrick, Senior Vice President e General Manager della divisione Handset di Qualcomm, ha rivelato che l’azienda sta collaborando con Google e altre realtà del settore. La ragione? Modificare il sistema di aggiornamento degli smartphone Android. L’obiettivo principale è rendere il processo di download e installazione degli update più semplice e accessibile. Tale cambiamento sarà possibile grazie a miglioramenti sia a livello hardware che nel codice sorgente del sistema. Entrambi verranno infatti implementati per facilitare la vita agli utenti finali.

Innovazioni Android: maggiore sicurezza e supporto a lungo termine

L’intento di Qualcomm e dei suoi partner è quello di convincere un maggior numero di utenti a mantenere i propri dispositivi sempre aggiornati. In quanto questo comportamento espone gli smartphone a rischi rilevanti per la sicurezza dei dati personali.

Patrick, però, non ha ancora fornito dettagli specifici su come verranno realizzati tali miglioramenti. Egli ha solo anticipato che ulteriori informazioni verranno divulgate in autunno. Probabilmente durante il prossimo Snapdragon Summit, in concomitanza con il lancio dello Snapdragon 8 Gen4. Evento che dovrebbe svolgersi nelle prime settimane di ottobre.

Un’ulteriore sfida per Qualcomm e i suoi partner sarà rispondere alla crescente domanda di cicli di vita più estesi per gli smartphone Android. Nel corso dell’ultimo anno, Google e Samsung hanno aumentato il supporto software per i loro modelli di punta fino a sette anni. Al contrario, i principali produttori cinesi devono ancora migliorare sotto questo aspetto. L’iniziativa di Qualcomm potrebbe spingere aziende come Xiaomi, OPPO, OnePlus e i loro sub-brand a seguire questo esempio. Prolungando il periodo di supporto software per i propri dispositivi.