Lyca Mobile, sta per introdurre il 5G nelle sue offerte di telefonia mobile, questa operazione è stata fatta anche da operatori come Tiscali e Poste Mobile. L’operatore virtuale ha anticipato questa novità tramite i social media, annunciando l’imminente arrivo della connettività ultra-rapida. Al momento, però, non sono disponibili ulteriori dettagli.

Lycan Mobile è un Full MVNO che utilizza la rete Vodafone. Attualmente offre una copertura 4G VoLTE con velocità di navigazione limitata a 60Mbps in download. Non è chiaro se ci sarà un limite di velocità anche per il 5G e se la disponibilità sarà solo per le eSIM o includerà anche le SIM fisiche.

Un’altra cosa incerta è il possibile costo aggiuntivo per il servizio 5G. Per esempio, Poste Mobile ha introdotto il 5G su tutti i suoi piani esistenti con un supplemento di 3 euro al mese.

Diamo un’occhiata alle attuali offerte di Lyca Mobile:

Italy Silver

– Minuti ed SMS illimitati

– 270 GIGA

– Prezzo: 7,99 euro/30 giorni

– 8,5 GIGA in roaming zero (limite)

– Disponibile solo online

Italy Red

– Minuti ed SMS illimitati

– 450 GIGA

– Prezzo: 14,99 euro/30 giorni

– 16 GIGA in roaming zero (limite)

– Disponibile solo online

Italy White

– Minuti ed SMS illimitati

– 350 GIGA

– Prezzo: 11,99 euro/30 giorni

– 13 GIGA in roaming zero (limite)

– Disponibile solo online

Italy Gold

– Minuti ed SMS illimitati

– 320 GIGA

– Prezzo: 9,99 euro/30 giorni

– 11 GIGA in roaming zero (limite)

– Disponibile solo online

Italy Pink

– Minuti illimitati

– 100 SMS

– 200 GIGA

– Prezzo: 6,99 euro/30 giorni

– 8 GIGA in roaming zero (limite)

– Disponibile solo online

Italy Mini

– Minuti illimitati

– 3 GIGA

– Prezzo: 4,99 euro/30 giorni

– 3 GIGA in roaming zero (limite)

Per ora,sono solamente queste le informazioni disponibili riguardo Lyca Mobile e l’introduzione del 5G nelle sue offerte. L’attivazione, come vi abbiamo anticipato, è possibile direttamente tramite il sito ufficiale dell’azienda, così da poter accedere il prima possibile ai tantissimi contenuti a disposizione dell’utente finale.