Il prossimo evento Galaxy Unpacked sarà incentrato sul debutto della nuova generazione di smartphone pieghevoli realizzati da Samsung. I Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6, tuttavia, non saranno i soli protagonisti di giornata.

Infatti, i riflettori si accenderanno anche sul Galaxy Ring. Questo anello smart è stato presentato ad inzio anno ma il 10 luglio sarà lanciato ufficialmente sul mercato. Grazie ad alcune nuove indiscrezioni, abbiamo potuto scoprire tantissimi dettagli inediti in attesa del Galaxy Unpacked.

L’atteso Galaxy Ring sarà un dispositivo indossabile a forma di anello che permetterà di monitorare diversi parametri legati alla salute degli utenti. Per questo motivo, possiamo immaginare che il device funzionerà in abbinamento a Samsung Health. I risultati raccolti durante la giornata saranno condivisi con l’app per tenere traccia di tutti i rilevamenti e mostrare i risultati su un’unica piattaforma.

Samsung sembra intenzionata a lanciare il Galaxy Ring insieme ad un piano di abbonamento per sbloccarne tutte le funzionalità

Tuttavia, sembra che non sarà sufficiente acquistare il Galaxy Ring e collegarlo al proprio account Samsung Health per farlo funzionare al massimo delle potenzialità. Gli utenti dovranno acquistare un piano di abbonamento dedicato per sbloccare le funzionalità complete del wearable.

Al momento non è chiaro come funzionerà questa tipologia di abbonamento e quali saranno le feature disponibili. Infatti, brand come Oura, Fitbit e Apple offrono già modelli di abbonamento per le proprie app dedicate alla salute e per i device indossabili.

Di solito, all’interno delle versioni premium è possibile trovare dei risultati più approfonditi sui rilevamenti e analisi dei trend di salute dettagliati. Inoltre, spesso vengono forniti di piani di allenamento personalizzati creati appositamente da personal trainer di fama mondiale.

Ricordiamo che al momento si tratta di indiscrezioni e solo in occasione della presentazione ufficiale potremo scoprire le reali intenzioni di Samsung. Non resta che attendere ancora pochi giorni per conoscere tutti i segreti del Galaxy Ring.