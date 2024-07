Samsung ha annunciato il proprio Galaxy Ring a gennaio ma il lancio effettivo sul mercato avverrà nei prossimi giorni. Il gigante coreano, infatti, presenterà ufficialmente l’anello smart in occasione del prossimo evento Galaxy Unpacked.

Il wearable di nuova generazione avrà uno spazio dedicato al fianco dei Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6. Tuttavia, nonostante manchino poche ore al lancio, sono emerse nuove indiscrezioni sull’atteso Galaxy Ring.

In particolare, stando a quanto trapelato, possiamo scoprire in anteprima i possibili prezzi del device. Il costo del Galaxy Ring in Francia dovrebbe aggirarsi sui 449 euro. Non è detto che il prezzo sia lo stesso in Italia e negli altri Paesi del Vecchio Continente, ma è comunque in importante valore di riferimento.

Samsung si prepara a lanciare ufficialmente l’atteso Galaxy Ring e il wearable si preannuncia un device importante dal punto di vista economico

Il dispositivo wearable di Samsung è stato più volte accostato a Oura Ring per tipologia di device e feature. Per questo motivo, il confronto diretto si può avere anche sul prezzo. L’anello smart del produttore finlandese è proposto al pubblico al prezzo di circa 329 euro con alcuni modelli che arrivano anche a 399 euro.

Considerando che ci aspettiamo funzionalità simili tra i dispositivi Samsung e Oura, resta da capire il motivo di una differenza di prezzo piuttosto marcata. Inoltre, bisogna considera che gli analisti ritengono che il produttore coreano introdurrà un servizio in abbonamento per avere accesso a tutte le funzionalità del Galaxy Ring.

Infine, Samsung renderà il Galaxy Ring assolutamente personalizzabile grazie ad una varietà di colori e dimensioni. Sono previste nove taglie, dalla misura 5 alla 13 secondo la scala USA, e tre colorazioni. Una particolarità molto interessate è che modelli più grandi potranno contare su una batteria più capiente e quindi su maggiore autonomia. Non resta che attendere il 10 luglio per scoprire tutti i segreti sul nuovo wearable del produttore coreano.