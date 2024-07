Il Galaxy Unpacked è uno degli eventi più attesi e non solo per la nuova generazione di dispositivi pieghevoli. L’annuncio che sta attirando l’attenzione di molti utenti riguarda il lancio del primo anello smart di Samsung. Quando l’azienda sudcoreana entra in un nuovo mercato, spesso imposta nuovi standard di riferimento, diventando il benchmark per tutti gli altri produttori.

Manca ancora una conferma ufficiale che il Galaxy Ring sarà presentato durante l’evento, ma sarebbe sorprendente non vederlo tra le novità. Sebbene i rumor parlino di una commercializzazione negli USA ad agosto, il fatto che il dispositivo sia già apparso in altre occasioni lascia intuire che sia pronto per il lancio.

Sta per arrivare il Galaxy Ring?

Ulteriore conferma arriva dall’analisi dell’app Samsung Health effettuata dagli esperti di androidauthority.com. L’APK teardown, cioè l’analisi del codice dell’applicazione, ha rivelato una serie di funzionalità specifiche per il Galaxy Ring. Nella sezione dedicata allo stress, ad esempio, compare la dicitura “Measuring with ring…”, ossia misurazione con l’anello, che appare anche durante la rilevazione della frequenza cardiaca. Tali riferimenti inequivocabili suggeriscono che il Galaxy Ring sarà in grado di misurare la temperatura della pelle e fornire stime sul ciclo mestruale.

Inoltre, l’anello smart sarà utile per monitorare il russamento, ma come i Galaxy Watch, non potrà farlo autonomamente. Avrà bisogno del supporto di uno smartphone nelle vicinanze e in carica per rilevare i suoni ambientali e incrociarli con i dati raccolti dal Ring.

Tra le indiscrezioni più recenti c’è quella riguardante la ricarica, che avverrà tramite una custodia simile a quelle utilizzate per gli auricolari wireless. Gli attuali anelli smart usano soluzioni simili, ma le loro custodie non includono una batteria integrata per la ricarica in mobilità. Non è chiaro se Samsung opterà per una custodia con batteria integrata, che offrirebbe un vantaggio competitivo significativo. In ogni caso, l’autonomia del Galaxy Ring dovrebbe essere tale da garantire oltre una settimana di utilizzo con una sola carica. Ciò indipendentemente dal tipo di custodia utilizzata.